Pagodin reúne grandes do pagode nacional no Parque de Exposições

Foto: Divulgação

O Pagodin, um dos eventos de pagode mais aguardados do ano chegará cheio de novidades para a sua edição de 2022. O evento, que reúne os fãs de samba trará em sua grade, atrações como os cantores Vitinho e Xanddy Harmonia que se juntam aos grupos Legado e Turma do Pagode, e a Belo e Thiaguinho.

A festa, que já é tradicional no calendário baiano, terá 4 setores divididos entre Pista Até a Frente do Palco, Camarotin, Open Bar Top e Backstage. As vendas no site e na loja da Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia, no Pida Salvador Shopping e Shopping Piedade.

SERVIÇO

O que: Pagodin

Quando: 06 de novembro

Onde: Parque de Exposições

Atrações: Thiaguinho | Turma do Pagode | Legado | Belo | Xanddy Harmonia | Vitinho

Vendas: https://www.boratickets.com.br/evento/157/pagodin-2022 | Loja Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia | Loja Pida, Salvador Shopping e Shopping Piedade

Informações: @pagodinoficial @pida e @ssaproducoes

