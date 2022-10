Palestra de Daniel Cady integra fórum sobre saúde da mulher

Foto: Divulgação

Será realizado, na próxima terça-feira (25), às 18h, o Fórum Rosa: A Saúde da Mulher em Foco. O evento, organizado pela clínica AMO Medicina Diagnóstica, acontecerá no bairro do Rio Vermelho e terá em sua programação um debate com especialistas e a palestra “Alimentação para uma vida saudável”, com o nutricionista Daniel Cady. Haverá transmissão ao vivo pelo canal do Youtube/clinicaamosalvador.

A atividade vai reunir pacientes, familiares, médicos, enfermeiros, psicólogos e profissionais de diversas áreas da assistência à saúde. Serão apresentados dados sobre a incidência do câncer de mama no Brasil e no mundo, novidades nos métodos de identificação dos tumores malignos da mama, avanços e personalização do tratamento – cada vez mais integrado e menos mutilante -, importância do diagnóstico precoce, novas terapias e técnicas cirúrgicas, chances de cura e impactos da pandemia no diagnóstico.

“Cada componente desse time tem seu papel específico no diagnóstico e no tratamento do câncer de mama. A soma dessas expertises para o cuidado integrado resulta em maior sucesso no tratamento e significa acolhimento, fundamental para o enfrentamento da doença”, explica o mastologista Ezio Novais, ex-presidente da Sociedade Mundial de Mastologia e um dos coordenadores da Mastologia da AMO.

Incidência

Para 2022, o Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima 66.280 novos casos no Brasil, com 17.825 mortes. A Bahia terá 3.460 novos casos, sendo 1.180 em Salvador. Apesar da expressividade dos números, avanços no diagnóstico e no tratamento [cada vez mais personalizado, integrado e menos mutilador] reforçam o combate à doença cujas chances de cura são superiores a 90%, se descoberta precocemente.

