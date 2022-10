Pancadas de chuva e calor em quase todo o país HOJE (27/10)

Nesta quinta-feira (27) ainda há possibilidade de pancadas de chuva em diversas áreas do país. Confira a previsão para cada região.

Previsão para a região Sul

Hoje, o tempo chuvoso pode se concentrar bastante na região Sul, principalmente no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.

No entanto, para esta noite, a maior possibilidade de chuvas mais intensas é para as regiões de Curitiba e Florianópolis.

Previsão para a região Sudeste

Já para a região Sudeste, a temperatura está mais elevada, proporcionando maiores ondas de calor. Em Belo Horizonte e demais áreas de Minas Gerais o sol predominou bastante, bem como nos estados do Rio De Janeiro e no Espírito Santo.

Todavia, a previsão do tempo para a noite desta quinta-feira (7) no Sul de Minas e no Triângulo Mineiro é de pancadas de chuva com possíveis raios. Na região de São Paulo o dia foi de temperatura mais elevada, mas com pancadas de chuva nesta tarde e possivelmente à noite.

Previsão para a região Nordeste

No Nordeste a previsão é de chuva em muitos estados. No entanto, a temperatura se torna elevada no Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, no norte do Piauí e no litoral do Maranhão.

As chuvas predominam as regiões norte e leste da Bahia, Sergipe, Alagoas, no interior do Maranhão e do Piauí e no sertão de Pernambuco. Contudo, no centro-oeste e o sul da Bahia as pancadas de chuva foram mais amenas com alguns períodos de sol.

Previsão para a região Norte

As pancadas de chuva acompanhadas de raios predominam quase toda a região Norte do país esta noite. No estado do Tocantins chove intensamente, bem como em diversas áreas do interior do Pará, Rondônia e parte do Amazonas.

No entanto, a temperatura de mantem estável no litoral do Amapá e do Pará.

Previsão para a região Centro-Oeste

Na região Centro-Oeste há pancadas de chuva previstas para o Mato Grosso do Sul. No entanto, durante o dia no Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal o sol permaneceu, e as pancadas de chuva ocorrem nesta tarde e noite.