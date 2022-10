Panvel abre vagas de emprego no sul do país

A Panvel acredita que, através do cuidado com os seres humanos, é possível alcançar resultados incríveis. Com mais de 50 anos de tradição, a rede está com oportunidades de empregos. Confira.

Panvel abre vagas de emprego na região sul

A Panvel Farmácias, há mais de 50 anos no mercado, acredita que o cuidado faz a diferença no mundo. Entre a missão do grupo, destaca-se proporcionar saúde e bem-estar para as pessoas pelo Brasil.

Através da prestação de serviços e dos produtos, a rede pretende alcançar o sucesso de forma sustentável e inovadora. Hoje novas oportunidades de empregos foram divulgadas, confira os cargos e regiões:

Aju. de Limpeza – Porto Alegre / RS;

Aju. de Limpeza – Maringá / PR;

Aju. de Limpeza – Ponta Grossa / PR;

Assist. de Atendimento – Canoas / RS;

Assist. de Atendimento – Cascavel / PR;

Assist. de Estoque – São Paulo / SP;

Assist. de Estoque – Curitiba / PR;

Consultor de Beleza – Joinville / SC;

Fiscal de Loja – Porto Alegre / RS;

Fiscal de Loja – Maringá / PR;

Gerente de Filial – Curitiba / PR;

Subgerente de Filial – Curitiba / PR.

Como se candidatar

O Grupo Panvel atua no cenário farmacêutico do país há mais de 50 anos. Com o objetivo de proporcionar saúde e bem-estar aos brasileiros, a rede trabalha constantemente no fornecimento de produtos e serviços de qualidade.

Agora a companhia está com oportunidades de empregos abertas. O processo de candidatura para essas e outras vagas é simples. Acesse a plataforma oficial de recrutamento e confira mais informações, incluindo os requisitos mínimos para a vaga.

