Panvel Farmácias abre vagas de emprego pelo Brasil

A Panvel Farmácias se preocupa com a saúde e bem-estar geral. Com mais de 50 anos de tradição, ela se coloca à frente do que mais importa: as pessoas. Recentemente, abriu novas oportunidades de trabalho, confira.

Panvel Farmácias abre oportunidades de emprego no Brasil

A Panvel Farmácias está no mercado farmacêutico há mais de 50 anos. A história começou a ser escrita pensando naquilo que mais importa: as pessoas. Atualmente, criou produtos que atendem o bem-estar e saúde geral.

Essa rede farmacêutica trabalha diariamente na construção de uma sociedade e meio ambiente mais equilibrados. Enfim, para transformar o mundo para melhor, precisa da ajuda de colaboradores responsáveis. Confira as oportunidades disponíveis na empresa:

Ajudantes de Limpeza (Efetivo) – Paranavaí / PR, Itapema / SC, Cianorte / PR, Caxias do Sul / RS, Garopaba / SC, entre outros;

Assistente de Atendimentos (Efetivo) – Porto Alegre / RS, Caxias do Sul / RS, Lagoa Vermelha / RS, entre outros;

Assistente de Estoque (Efetivo) – Pelotas / RS, São Paulo / SP e Curitiba / PR;

Fiscal de Loja (Efetivo) – Maringá / PR, Caxias do Sul / RS, entre outros;

Subgerente de Filial (Efetivo) – Londrina / PR, Cascavel / PR e Toledo / PR.

Como se candidatar

A Panvel Farmácias é uma das maiores redes farmacêuticas do Brasil. Atualmente, ela possui mais de 490 unidades distribuídas no país, especializada na comercialização de produtos higiênicos e pessoais.

Enfim, se quiser proporcionar bem-estar geral para a população brasileira, essa é sua oportunidade. Para se candidatar às vagas de emprego, o primeiro passo é acessar o link oficial da empresa e encaminhar seu currículo.