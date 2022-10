Panvel Farmácias abre vagas de emprego pelo país

A Panvel Farmácias, há mais de 50 anos no mercado, é uma rede que atua no segmento farmacêutico do país. A empresa entrega seus serviços, produtos e soluções com a mais alta qualidade para as pessoas. Afinal, para a companhia, os clientes são o centro de tudo.

Essa rede acredita que as pessoas estão no centro de tudo. Além disso, a equipe é comprometida em levar saúde e bem-estar para todos os brasileiros. Para continuar trabalhando na área, novos cargos foram anunciados. Confira, a seguir:

Ajudante de Limpeza – Rio Grande do Sul;

Ajudante de Limpeza – Santa Catarina;

Ajudante de Limpeza – Paraná;

Assistência de Atendimento – Paraná;

Assistência de Atendimento – Rio Grande do Sul;

Assistência de Atendimento – Santa Catarina;

Assistente de Estoque – São Paulo;

Assistente de Estoque – Paraná;

Fiscal de Loja – Rio Grande do Sul;

Fiscal de Loja – Paraná;

Subgerente de Filial – Rio Grande do Sul;

Subgerente de Filial – Paraná;

Gerente de Filial – Paraná.

Como se candidatar

Hoje a rede está recrutando novos profissionais para atuar em diferentes segmentos. Acesse o site 123empregos, encontre a vaga que deseja concorrer e envie suas informações para análise.

