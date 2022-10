Paolla Oliveira ibra com samba vencedor de Diogo Nogueira

Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Paolla Oliveira se emocionou muito e chegou a chorar de alegria neste sábado (22), depois que o samba escrito pelo namorado, o cantor e compositor Diogo Nogueira, foi escolhido para ser o enredo da Grande Rio, onde ela é rainha de bateria.

A escolha foi feita durante um evento realizado no Rio de Janeiro, que contou com a presença do casal apaixonado e outros integrantes da escola de samba. O momento da reação da musa com a vitória foi postada por ela no Instagram.

Nas imagens, dá para ver Paolla eufórica comemorando. Nos comentários, Diogo aproveitou para deixar uma mensagem de amor. “Obrigaduuu!! Só agradecer por vc existir em minha vida amo vc!!!”, disse o cantor.

Esta é a primeira vez que Diogo escreve para uma escola diferente da que ele tem no coração, a Portela. “O grande homenageado é o nosso querido Zeca Pagodinho, nosso poeta, nosso sambista perfeito! Pela primeira vez vou compor junto com um time de feras para uma agremiação que não é a minha querida Portela para falar sobre um dos maiores personagens da nossa música popular brasileira. Salve o nosso samba, salve Zeca Pagodinho! 🙏🏽👊🏽❤️ #granderio2023”, postou o cantor em julho.

Na época, ele apenas estava comunicando que disputaria o samba-enredo de 2023 da Tricolor de Caxias. Agora, a vitória veio e o casal de pombinhos deve se apresentar junto no carnaval do ano que vem. Além de Diogo, Igor Leal, Arlindinho, Myngal, Mingauzinho e Gustavo Clarão também são compositores da canção.

Leia mais sobre Carnaval 2023 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.