Parauapebas (PA) abre concurso com 269 vagas em diversas áreas; salários até R$ 5,8 mil

A Prefeitura de Parauapebas, no estado do Pará, anunciou a realização de um concurso público para contratação de 269 profissionais para diferentes áreas da administração pública.

O período de inscrições começa dia 19 de outubro de 2022.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Parauapebas – PA vão de R$ 2.381,00 a R$ 5.802,48 mensais.

A Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) é a responsável pela organização do concurso.

Vagas e salários Parauapebas – PA

A Prefeitura de Parauapebas no estado do Pará oferece, por meio de concurso público, 269 vagas para preenchimento imediato e vagas para formação de cadastro reserva.

As oportunidades são para candidatos com nível fundamental, médio/técnico e superior, distribuída entre os seguintes cargos:

Nível Fundamental

Agente Comunitário de Saúde – ACS – Zona Urbana – 115 vagas;

Agente Comunitário de Saúde – ACS – Zona Rural – 17 vagas.

O salário oferecido para o cargo de nível fundamental é de R$ 2.424,00 para uma jornada de trabalho de 200 horas mensais.

Nível Médio/técnico

Agente Trânsito e Transporte – CR;

Agente de Combate às Endemias – ACE – 10 vagas;

Eletricista (2); Fiscal de Urbanismo – 2 vagas;

Instrutor de Informática – 6 vagas;

Técnico de Laboratório – 2 vagas;

Técnico de Radiologia – 2 vagas;

Técnico em Edificações – 4 vagas;

Técnico em Segurança no Trabalho – 5 vagas.

Para os cargos de nível médio/técnico os salários vão de R$ 3.116,72 a R$ 3.663,10 dependendo do cargo para uma jornada de trabalho que varia entre 180 a 200 horas mensais.

Nível Superior

Professor Área I – Ciclos Iniciais – Zona Urbana – 40 vagas;

Professor Área I – Ciclos Iniciais – Zona Rural – 8 vagas;

Professor Área I – Creche – Zona Urbana – 30 vagas;

Professor Área I – Educação Infantil – Zona Urbana – 15 vagas;

Professor Área I – Educação Infantil – Zona Rural – 1 vaga.

Já para os cargos de nível superior a remuneração é de R$ 5.802,48 por mês comum para todos os cargos para uma jornada de trabalho de 200 horas mensais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Inscrições Parauapebas – PA

Os interessados em participar do concurso público para a Prefeitura de Parauapebas – PA devem realizar a inscrição entre os dias 19 de outubro de 2022 a 09 de novembro de 2022 diretamente pelo site da Fadesp.

O valor da taxa de inscrição vaia entre R$ 70,00 a R$ 90,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Etapas do concurso Parauapebas – PA

O concurso público para a Prefeitura de Parauapebas – PA será realizada através de prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório e comum para todos os cargos.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 11 de dezembro de 2022.

Para o cargo de professor haverá ainda a realização de avaliação de títulos.

Para o cargo de Agente de Trânsito e Transporte será exigido também avaliação de aptidão física.

O concurso público para Prefeitura de Paraupebas terá validade de um ano contado a partir da data da homologação, podendo ser prorrogado por mais um ano pelo mesmo período de tempo.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e obter maiores informações sobre o concurso da Prefeitura de Parauapebas no estado do Pará 2022.