Parede de tijolinho na sala é tendência, saiba como implementar

Que tal adicionar um toque de estilo que está em alta? Afinal, é sempre legal ter uma casa que se encaixa no estilo contemporâneo e está na moda. Por isso, saber quais são as tendências em vigor é algo interessante. Ainda mais se você pretende redecorar os interiores. Você sabia que a parede de tijolinho é muito popular atualmente? Além disso, pode ser feito de vários modos e sua aplicação pode ocorrer em qualquer local. Geralmente, a sala é o ambiente preferido para a implementação da decoração. Venha conferir mais detalhes.

Parede de tijolinho é a nova tendência de decoração

Você acompanha as tendências de decoração para a casa? Se sim, deve saber que a parede de tijolinho está dominando. Afinal, o conceito é bem simples e costuma evocar uma sensação de rústico ou industrial.

Ainda assim, ele pode ser empregado em ambientes com outros estilos de decorações. Alguns dizem que as paredes de tijolinho causam uma sensação de conforto e também de antiguidade. Enquanto, outros relacionam essa decoração com um estilo mais campestre.

De qualquer modo, com certeza ficará incrível na sua sala de estar. Pois, elas são super fáceis de adicionar em qualquer ambiente. Ainda mais pelo fato de estar em alta. Com isso, você pode encontrar muitas formas de adicionar o padrão à parede. Então, conheça algumas dessas formas a seguir.

Como decorar com parede de tijolinho?

Com certeza uma parede de tijolinho na sua sala de estar vai deixar sua casa um arraso. Por isso, veja os melhores modos de adicionar a decoração.

Papel de parede

Esse é o modo mais fácil, rápido e barato de colocar parede de tijolinhos na sala. Você pode optar por um papel de parede próprio para a aplicação. Ou ainda escolher um adesivo multiuso estampado que são autocolantes.

Aliás, a aplicação costuma ser descomplicada. Além disso, não há preocupação com quebra-quebra e nem sujeira no local!

Revestimento de tijolinhos

O revestimento é o mais comum de encontrarmos nas casas. A propósito, a sua aplicação pode ser feita durante a construção da casa ou até mesmo após a conclusão do imóvel.

Você pode encontrar em diversos estilos, tamanhos e também valores. Os revestimentos de tijolinho costumam passar uma impressão bastante fiel da textura real. Por isso, muitas vezes as pessoas nem notam que se trata de um revestimento.

Uma grande vantagem dessa modalidade é que possibilita a limpeza da parede facilmente. Além disso, tem uma grande durabilidade.

Textura de tijolinho

Já a textura de tijolinho exige mais cuidados e preparos. É comumente aplicado uma massa à parede, onde o profissional irá esculpir os formatos de tijolinho e realizar a pintura após a secagem.

Pode custar um pouco mais caro, mas com certeza ficará impecável e é muito durável.

Como decorar a parede de tijolinho?

Já tem parede de tijolinho em casa? Então aprenda como decorar esse espaço. Pois, existem diversos modos de decorar um ambiente onde tem parede de tijolinho. Sendo assim, você pode utilizar alguns deles para expressar o estilo que você busca. Confira!

Plantas

As plantas sempre são ótimos componentes de qualquer ambiente. Afinal, decorar com diversas espécies traz a sensação de natureza e frescor para a casa. Dessa forma, você pode pendurar as plantas ou fixar na parede. Por isso, opte por plantas e flores coloridas, que possam se destacar na parede de tijolinho.

Nichos e prateleiras

Os nichos são uma decoração coringa para a parede. Pois, esses objetos podem servir como armazenamento e também como superfície para exibir decorações. Para isso, adicione nichos de madeira para criar um ambiente com estilo rústico e campestre.

Se você procura estilo industrial, utilize prateleiras e nichos em metal e madeira com estruturas retas.

Objetos de metal

Os objetos de metal na parede podem também criar uma atmosfera rústica para a sua casa.

Decorações específicas para a parede feitas de metal vão deixar sua casa com um estilo campestre de aparência antiga. Entretanto, quando combinados com estilos contemporâneos, criam locais únicos e incríveis.

Móveis

Aparadores ou sofás, na frente da parede de tijolinhos, podem dar mais destaque para a decoração. Então, escolha um móvel com cores distintas da parede para captar mais atenção para o local da sala.

Essas dicas de paredes de tijolinhos, e como decorar, são as melhores para aplicar na sua casa. Você tem parede de tijolinho? Mostre como é a sua, e sirva de inspiração para os outros leitores. Não se esqueça de compartilhar o artigo e curtir.