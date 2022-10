Parque Social oferece capacitação profissional para jovens

Foto: Divulgação

O Parque Social está com inscrições abertas para o curso “Dê um Start”, capacitação profissional gratuita realizada em parceria com o Instituto Coca-Cola Brasil. As inscrições podem ser feitas on-line até sexta-feira (28) e as vagas são limitadas.

A capacitação é voltada para alunos dos ensinos médio, que tenham idade entre 16 e 25 anos. Além disso, os candidatos devem ter renda mensal familiar de até dois salários mínimos e que tenham concluído, ou estejam cursando o ensino médio.

Os alunos selecionados terão acesso a onze aulas, totalmente on-line, via WhatsApp. Durante o curso, serão abordados temas voltados para o mundo trabalho como planejamento financeiro, construção de currículo e preparação para entrevistas e processos seletivos.

Entretanto, os estudantes terão o tempo de quatro semanas para assistir às aulas. Ao concluir o curso, além do certificado de conclusão, os alunos terão acesso gratuito para se cadastrar numa comunidade de vagas exclusivas. Através deste cadastro, eles serão conectados com oportunidades em mais de 200 empresas.

