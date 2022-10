Participantes são acusados de maltratar animais em A Fazenda

O comportamento de Kerline e Alex em ‘A Fazenda 2022’ chamou a atenção dos internautas na manhã deste sábado (15). Após denúncias anteriores sobre maus tratos aos animais, a dupla foi acusada de repetir o ato durante o trato da vaca e do touro.

Em vídeos é possível ver Alex puxando o bezerro pela orelha, enquanto a ex-BBB puxa pelo rabo, deixando o animal visivelmente estressado e causando desconforto nos telespectadores. Na ocasião, Kerline ainda ria de toda situação.

Durante a liderança de Shayan, a produção de A Fazenda alertou ao fazendeiro da semana que alguém não teria cuidado bem dos animais durante as atividades.

Sem revelar o nome de quem cometeu a infração, como é de praxe no reality da Record, os outros participantes receberam apenas o alerta da emissora sobre a situação, uma bronca reforçando as regras do confinamento narrada pelo líder.

“Não sei se realmente isso aconteceu, mas a mensagem era: ‘Vocês tem que tomar cuidado quando estiverem fazendo o trato dos animais, porque animais entendem. Às vezes eles estão recuados e não tem que ir muito afoito. Deem espaço para o animal. Tomem cuidado’. Então qualquer animal, você vê que tá meio na dela, não tenta forçar uma situação pra ela. É isso que era a mensagem”.

A emissora não se pronunciou sobre a denúncia feita nas redes sociais.

