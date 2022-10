Passagem será gratuita em Salvador no domingo de 2° turno

Foto: Bruno Concha/Secom

Os ônibus do transporte público de Salvador terão passagem gratuita durante uma parte do dia 30 de outubro, domingo de segundo turno das eleições deste ano. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (21) pela Secretaria de Mobilidade (Semob).

Segundo a pasta, a suspensão da cobrança irá funcionar de 6h às 20h. Antes e depois desse período, a passagem será cobrada normalmente. Atualmente, a tarifa na capital custa R$ 4,90.

Ainda de acordo com a Semob, os passageiros também terão à disposição uma frota com a mesma quantidade de coletivos que um dia útil durante todo o domingo.

No primeiro turno, a cidade também teve a passagem gratuita ao longo do dia. Isso é possível por decisão do Superior Tribunal Federal (STF), que autoriza as prefeituras.

