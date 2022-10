Passeio ciclístico em apoio ao Outubro Rosa ocorre no domingo

FFoto: Max Haack/Arquivo Secom

Após dois anos de pausa, devido à pandemia, centenas de ciclistas são esperados para participar do Pedal Outubro Rosa no próximo domingo (23). O evento é organizado pelo Movimento Salvador Vai de Bike (MSVB), em parceria com diversos grupos de pedal da cidade, chamando a atenção da população para a necessidade de prevenção do câncer de mama e do colo do útero.

O grupo sairá do Farol da Barra, a partir das 8h, em direção ao Jardim de Alah. Interessados devem se inscrever pelo link.

Os participantes deverão doar 1kg de alimento não perecível para garantir lugar no pedal. Ao chegar no ponto de concentração e partida, no domingo, cada participante receberá a camisa, água e kit lanche, disponibilizados pelo MSVB.

Além de promover a conscientização, com foco no público feminino, a organização do evento disponibilizará serviços de saúde e de promoção do bem-estar para as mulheres em geral, das 8h às 12h, no Farol da Barra. A Unirb realizará aulas de alongamento, funcional de boxe, fit boxe e zumba, além de sessões de massagem, medição de glicemia e pressão, bioimpedância, manutenção de bicicletas e distribuição de brindes.

O evento também contará com a parceria da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), para a aferição da pressão e da glicemia, orientação sobre os cuidados com a saúde da mulher, distribuição de preservativos e de outros kits de saúde. A empresa Esmaltale, parceira do evento, vai promover a esmaltaria das unhas, spa dos pés, divulgação e distribuição de voucher de aplicativo, de transporte privado de passageiros, realizado por mulheres e de outros panfletos.

