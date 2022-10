passo a passo para consultar saldo para saque

Veja se você tem algum valor disponível para retirada

Atualmente, o PIS/PASEP tem certas modalidades para saque disponíveis. A CEF (Caixa Econômica Federal) juntamente com o BB (Banco do Brasil), iniciaram a liberação dos novos lotes que estão pagando a média de R$ 398,99.

Esse valor refere-se às revisões do PIS/PASEP solicitadas na Justiça relacionadas aos antigos abonos salariais que não foram resgatados. Diversos cidadãos infelizmente se esqueceram dos calendários vigentes de 2016 até 2020. Esses valores variam conforme o tempo em que se trabalhou ao longo do ano-base, chegando a um salário-mínimo: R$ 1.212. Para mais informações, continue lendo a matéria desta terça-feira (18) do Notícias Concursos.

Quem possui direito à tal revisão do PIS/PASEP?

O Governo Federal informou que o dinheiro ficará disponível até o mês de dezembro do ano de 2022 por meio de instituições competentes. Dessa forma, mais de 1,1 milhão de cidadãos poderão sacar o retroativo do PIS e do PASEP.

Para receber, o cidadão tem que constatar direito a esse abono no ano-base. Em todos os casos, as regras da elegibilidade realmente não se alteram ao longo dos anos. Assim sendo, deve-se concordar com os critérios:

Ter trabalhado de CTPS assinada por, no mínimo, 30 dias consecutivos ou não;

Estar inscrito no PIS/PASEP há, no mínimo, cinco anos;

Ter recebido em holerite até dois salários-mínimos;

Ter dados trabalhistas informados, bem como atualizados na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais).

Como fazer a consulta do PIS/PASEP?

Os cidadãos na dúvida acerca do direito aos valores do PIS/PASEP podem consultar a elegibilidade pelo telefone 158. Aqueles que preferirem, podem fazer também pelo app Carteira de Trabalho Digital (CTD).

Pagamento do PIS/PASEP

PIS

Pelo crédito na conta da Caixa ou no Caixa Tem, quando o cidadão tem a poupança, a conta corrente, ou a Poupança Social Digital;

Em caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes do Caixa Aqui usando o Cartão do Cidadão;

Nas agências da Caixa, com o PIS e o documento de identidade.

Pasep

O pagamento do abono é realizado com o crédito na conta para poupadores e correntistas do BB;

Os correntistas de outras instituições financeiras têm condições de encaminhar TED para uma conta com sua titularidade pela WEB ou TAA;

Os outros podem fazer saque nas agências do BB, mediante apresentação do documento de identidade.

Viu como é fácil consultar se tem valor liberado do PIS/PASEP? Então, o que está esperando? Corra e veja se não tem um dinheirinho te esperando.