Pastor é preso por cárcere privado em clínica clandestina na BA

Um homem que se apresentava como pastor de uma igreja evangélica foi preso nesta terça-feira (25) com um funcionário, por suspeita de manter pessoas em cárcere privado em uma clínica clandestina, na cidade de Mucuri, no sul da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas eram pessoas com transtornos mentais e usuários de drogas em reabilitação, que eram acolhidos no estabelecimento. Durante a ação, 16 pacientes foram resgatados pela polícia no local.

O objetivo era cumprir mandado de busca e apreensão na clínica e os suspeitos acabaram presos em flagrante. A ação foi deflagrada por policiais da Delegacia de Mucuri e representantes do Ministério Público da Bahia (MP-BA).

De acordo com o delegado titular da unidade, Samuel Martins Neto, as pessoas resgatadas foram encaminhadas para o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) da região, onde receberão atendimento médico.

Já os dois suspeitos passaram por exames de lesões corporais e permanecem à disposição do Poder Judiciário. “Os flagranteados foram autuados por sequestro e cárcere privado praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital”, declarou o delegado.

