PAT de Espirito Santo do Pinhal – SP oferta vagas de EMPREGO

Em São Paulo, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Espírito Santo do Pinhal oferta abertura de novas emprego para profissionais em diversas especialidades.

As oportunidades são para os cargos de jardineiro; mecânico de motor a diesel; tratorista agrícola; auxiliar de linha de produção**; mecânico de manutenção de máquinas de costura; costureira industrial; operador de máquina de corte; montador de máquinas agrícolas; meio oficial serralheiro; técnico social; eletricista; marceneiro; açougueiro; fonoaudióloga; aprendiz; encanador; ajudante de encanador; terapeuta ocupacional; operador de máquina cnc; serralheiro; manobrista carreteiro; motorista de ambulância; vigia; vendedor externo; engenheiro civil; e garçom.

Sobre o PAT

Em São Paulo, os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) são uma rede de atendimento que concentra serviços gratuitos à população, sendo centros de referência das políticas públicas de geração de emprego e renda em todo o estado, além das unidades do Poupatempo.

As unidades PATs fornecem informações e orientações ao trabalhador e auxilia os empregadores na busca de nos profissionais, proporcionando o encontro de ambos entre quem procura emprego e quem tem uma vaga, entre outros serviços.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever presencialmente no PAT local, atendendo no “Agiliza Pinhal” na parte superior da rodoviária ao lado do Poupatempo.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

