PAT oferece vagas de EMPREGO em São Sebastião – São Paulo

Em São Paulo, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de São Sebastião oferece novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

auxiliar de cozinha (1), auxiliar de saúde bucal (1), camareira (1), corretor de imóveis (20), agente funerário (1), auxiliar administrativo (2), auxiliar de cozinha (2), auxiliar do lar (1), auxiliar em saúde bucal (2), barman (1), empregada doméstica (1), gerente financeiro (1), gestor de RH (1), marceneiro-carpinteiro (1), motorista (2), recepcionista (2), vendedor porta a porta (5), vendedor porta a porta (5), vigia noturno (1), vistoriador de imóveis (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar de cozinha (2), confeiteira (1), corretor de imóveis(20), cozinheira (1), doméstica (3), garçom (3), gestor de RH (1), marceneiro (1), motorista (2), recepcionista (2), serviços gerais (2), vendedor (1), vendedor porta a porta (5), confeiteira (1), corretor de imóveis (20), estoquista (1), garçom de café da manhã (1), gestor de Rh (1), motorista (20), recepcionista (4), subchefe de cozinha (1), serviços gerais (1), auxiliar em saúde bucal (1), aplicador de revestimentos (2), auxiliar de café da manhã (1) e cozinheiro (3).

Sobre o PAT

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) são uma rede de atendimento do Governo do Estado de São Paulo que concentra serviços gratuitos à população, sendo centros de referência das políticas públicas de geração de emprego e renda. Estão presentes em todas as regiões do Estado, inclusive em unidades do Poupatempo.

As unidades PATs fornecem informações e orientações ao trabalhador e auxilia os empregadores na busca de nos profissionais, proporcionando o encontro de ambos entre quem procura emprego e quem tem uma vaga, entre outros serviços.

saopaulo.sp.gov.br

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever presencialmente na unidade do PAT, situado na AV. Guarda Mor Lobo Viana, 435 – Centro (Shopping Pierotti), São Sebastião/SP, munido de RG, CPF, currículo impresso, comprovante de endereço e carteira de trabalho física ou digital.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Mais oportunidades de emprego aqui: Clique aqui