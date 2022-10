PAT oferta vagas de EMPREGO em Pindamonhangaba – São Paulo

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

Em São Paulo, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Pindamonhangaba oferta abertura de novas vagas de emprego para emprego para profissionais em diversas especialidades.

As oportunidades são para os cargos de Marceneiro; Mecânico de ar condicionado; Mecânico de máquinas agrícola; Operador de trator de esteira; Padeiro; Pedreiro (domínio em instalação hidrossanitária); Ponteador; Vendedor externo; Assistente operacional; Atendente de pedágio (exclusiva para PCD); Auxiliar contábil (estágio); Auxiliar de gerente; Chaveiro (auto e residência); Confeiteiro; Montador de móveis planejados; Operador de Escavadeira Hidráulica; Instalador de som, alarme, insulfilm, etc; Instalador de vidros; Montador / Reparador automotivo; Consultor imobiliário (exp. com venda autônoma); Costureira; Empregada doméstica; e Fresador.

Sobre o PAT

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) são uma rede de atendimento do Governo do Estado de São Paulo que concentra serviços gratuitos à população, sendo centros de referência das políticas públicas de geração de emprego e renda. Estão presentes em todas as regiões do Estado, inclusive em unidades do Poupatempo.

As unidades PATs fornecem informações e orientações ao trabalhador e auxilia os empregadores na busca de nos profissionais, proporcionando o encontro de ambos entre quem procura emprego e quem tem uma vaga, entre outros serviços.

saopaulo.sp.gov.br

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão comparecer nas seguintes unidades do PAT abaixo:

PAT de Moreira César: Avenida José Augusto Mesquita, nº 170, Sub Prefeitura de Moreira César;

PAT Pindamonhangaba: Avenida Albuquerque Lins, nº 138, São Benedito.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Mais oportunidades de emprego aqui: Clique aqui