Patricia Poeta comemora aniversário com equipe do ‘Encontro’

Patrícia Poeta fez 46 anos e comemorou em grande estilo. A apresentadora do “Encontro” reuniu a equipe e amigos em um bar de São Paulo, com direito a samba e decoração multicolorida.

Uma bateria de escola de samba agitou os convidados, que incluía os apresentadores Tati Machado e Manoel Soares.

Nas redes sociais, Patricia Poeta compartilhou as fotos do momento especial e celebrou a chegada do novo ciclo.

“Viva a vida! Viva o novo ciclo! Celebrando com essa turma que amo! Tem sido um momento incrível de vida! Gratidão”, escreveu a jornalista.

Recentemente, Patricia foi de críticas após assumir o programa, após a saída de Fátima Bernardes. Entre os rumores, acusações de que ela e o também apresentador Manoel Soares não tinham uma boa relação.

“Durante mais de 60 dias fiquei calada. Engoli a seco ataques maldosos e mentiras descabidas ditas por pessoas irresponsáveis. Mas agora chega!!!!! Basta!!!! Sou humana. Sou mulher. Batalhadora e, sinceramente, merecedora de cada conquista até aqui”, escreveu Patrícia em uma carta aberta no Instagram.

Patricia Poeta assumiu o programa em julho.

Veja mais fotos da celebração de aniversário da apresentadora:

