Paulo Dantas recebe adesão de nove novos prefeitos para o segundo turno

O governador Paulo Dantas, que disputa a reeleição no 2º turno, irá receber o reforço de mais nove prefeitos para a campanha eleitoral até o final de outubro. Somados, os municípios contabilizam mais de 101 mil eleitores. As eleições ocorrem no dia 30 deste mês.

Os gestores municipais são: Adriano Barros (Joaquim Gomes), Leandro Silva (Junqueiro), Erivaldo Mandu (Mata Grande), Lívia Carla (Barra de Santo Antônio), Klinger Quirino (São Brás), Cícero Cardoso (Pindoba), Marcos Silva (Messias), Josias Soares (Minador do Negrão) e Arthur Freitas (Santana do Mundaú).

No primeiro turno, Paulo contou com o apoio de 66 prefeitos e desde domingo (2) tem buscado ampliar sua base aliada. Por fidelidade partidária e antigos compromissos, esses prefeitos apoiavam outros candidatos durante o primeiro turno.