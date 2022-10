PayPal lança cupom de R$ 25 na carteira; saiba como resgatar

Recentemente, o PayPal disponibilizou para os clientes um cupom de R$ 25,00. Os usuários, que já foram notificados via e-mail, podem utilizar o voucher em diversos serviços, como pagamento de viagem no Uber, compra de jogos, pagar uma conta e muito mais.

De acordo com a fintech, o prazo para resgate do valor vai até o dia 31 deste mês. Portanto, é muito importante que os clientes que foram beneficiados se atentem para não perderem o voucher. Nesse sentindo, se você já recebeu o valor e deseja adicioná-lo à sua carteira, siga o passo a passo:

Acesse o e-mail cadastrado em sua conta PayPal;

Clique no o e-mail do PayPal;

Em seguida, clique na opção “Salvar oferta”;

Faça o login;

Na aba “Ofertas”, verifique o valor do voucher e realize o resgate;

Após concluir, o prazo para gastar a quantia é de até 10 dias.

É válido salientar que, em alguns casos, uma mensagem foi emitida na plataforma informando que a conta não era elegível para o cupom. No entanto, ao entrarem na conta do PayPal, o valor do cupom estava liberado. Portanto, é importante que o cliente cheque em todas as plataformas e siga corretamente o procedimento de resgate.

Veja como ganhar até US$ 100 no PayPal

O PayPal é uma carteira digital muito segura, por meio dela o usuário consegue pagar suas contas de forma prática, tendo os dados todos criptografados. Para facilitar ainda mais o processamento, é possível usar um QR Code para quitar as dívidas.

Para ganhar a recompensa no programa “Convidar amigos”, o interessado deve pedir que a pessoa (amigo ou familiar) abra uma conta nos Estados Unidos com o PayPal. Assim que o amigo fizer o cadastro, o cidadão receberá US$ 100. O limite dos convites é 10.

Quando você é a pessoa que está convidando o amigo, é denominado “referente”. No entanto, se foi convidado, é chamado “árbitro”. É importante que os convites sejam enviados para pessoas que de fato estejam interessadas, isso evita desperdícios.

O PayPal pode dar até US$ 100 para o cliente que indicar os serviços da carteira digital para um amigo. Nos últimos dias, muitas empresas têm crescido através dos programas de indicação. Vale ressaltar que convertendo para o real, o benefício pode chegar a R$ 506.