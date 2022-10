Pedal Outubro Rosa tem novo ponto de encontro neste domingo

Foto: Alan Oliveira/iBahia

O Pedal Outubro Rosa terá um novo ponto de encontro neste domingo (23). Ao invés do Farol da Barra, a concentração para o passeio, a feira de saúde e demais atividades vão acontecer na Praça do Sol, na orla de Ondina, a partir das 8h. A informação foi divulgada neste sábado pela prefeitura, que é responsável pela organização.

O evento retorna após dois anos suspenso devido à pandemia de Covid-19 e conta com diversos grupos de bicicleta da cidade, que se reúnem ao Movimento Salvador Vai de Bike (MSVB) para realizar este encontro.

Segundo a prefeitura, o objetivo do Pedal Outubro Rosa é a conscientização sobre a importância da prevenção do câncer de mama e colo de útero, além do cuidado com a saúde feminina como um todo.

Os interessados podem contribuir com a doação de 1kg de alimento e garantir o lugar no pedal. Haverá sorteio de brindes e a animação e as ações terão apoio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Guarda Civil Municipal (GCM) e Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Para participar, basta fazer a inscrição na internet, por meio do link.

Confira os detalhes do percurso:

Saída

• Praça do Sol (Orla da Ondina)

• Praia da Paciência (Avenida Oceânica)

• Rua Guedes Cabral

• Praia do Rio Vermelho

• Largo da Mariquita

• Rua Odilon Santos

• Rua Marques de Monte Santo

• Quartel de Amaralina

• Avenida Amaralina

• Largo das Baianas

• Avenida Octávio Mangabeira (Pituba)

• Pça da Luz (Pituba)

• Arena Aquática Salvador (Pituba)

• Jardim dos Namorados (Pituba)

• Costa Azul

Parada para Hidratação

• Jardim de Alah

Continuação Percurso

• Parque dos Ventos (Boca do Rio)

Retorno:

• Posto Shell

• Parque dos Ventos (Boca do Rio)

• Costa Azul

• Jardim de Alah

• Jardim dos Namorados (Pituba)

• Avenida Manoel Dias

• Rua Prof. Oseas Santos

• Rua Visconde de Itaboray

• Rua Osvaldo Cruz

• Quartel de Amaralina (defronte)

• Vila Militar de Amaralina

• BomPreço de Amaralina

• Largo da Mariquita

• Rua João Gomes

• Largo de Santana (Rio Vermelho)

• Rua da Paciência (Quadra do Rio Vermelho)

• Praia da Paciência

• Avenida Oceânica (Sentido Farol)

• Praia de Ondina (Avenida Oceânica)

• Monumentos As Meninas do Brasil (gordinhas)

• Ondina Apart Hotel

• Prefeitura de Aeronáutica (Avenida Oceânica)

• Antigo Clube Espanhol (Avenida Oceânica)

• Praia da Pedra Alta (Avenida Oceânica)

Chegada:

• Praça do Sol

