PEIEX é o Programa de Qualificação para Exportação oferecido pela Apex-Brasil para que sua empresa inicie o processo de exportação de forma planejada e segura, destaca o Governo Federal.

PEIEX: Programa de Qualificação para Exportação

De acordo com as informações oficiais, as empresas que nunca exportaram têm várias dúvidas em relação à comercialização internacional:

Minha empresa está pronta para exportar?

Qual é a melhor forma de fazer meu produto chegar a determinado mercado?

Como deve ser a negociação com o comprador internacional?

Como formar o preço do meu produto para outro país?

Devo exportar diretamente, ou fazer uso de uma comercial exportadora?

O PEIEX ajuda a responder essas e a muitas outras questões relacionadas à exportação, destaca a divulgação oficial.

O que é o PEIEX?

O Programa é implementado em todas as regiões do país, por meio de parcerias da Apex-Brasil com instituições de ensino (Universidades, Parques Tecnológicos ou Fundações de Amparo à Pesquisa) ou Federações de Indústria.

Chamadas de entidades executoras do programa, elas são responsáveis pela aplicação da metodologia do PEIEX na qualificação de empresas. Desta forma, profissionais especialistas em comércio exterior orientam os empresários nos caminhos mais adequados para o mercado externo.

Como a empresa pode participar do PEIEX?

Solicite uma visita da equipe técnica do PEIEX, para mais informações, encaminhe e-mail para apexbrasil@apexbrasil.com.br. Assim sendo, para participar do PEIEX, a empresa necessita assinar um Termo de Adesão ao programa, por meio de assinatura eletrônica, que pode ser feito por Certificado Digital ou Documento com Foto.

É necessário pagar pelo atendimento do PEIEX?

De acordo com a divulgação oficial, a empresa não precisa pagar pelo atendimento, mas deve estar disposta a dedicar tempo e investir na melhoria do seu processo. Ao final do atendimento, que dura aproximadamente 38 horas, a empresa recebe um plano de exportação para orientar a sua inserção internacional.

Qual a contrapartida do empresário participante do PEIEX?

De acordo com a divulgação oficial, o empresário deve estar disponível para verificações de procedimentos e para entrevistas com os técnicos extensionistas do PEIEX. Também é fundamental a participação nos encontros de capacitação para melhoria de gestão de processos e produtos. O trabalho do técnico extensionista não gera ônus financeiro para a empresa.

Quais as regiões que possuem Núcleos Operacionais do PEIEX?

Além das entidades executoras, o programa conta com o Núcleo PEIEX a distância, para empresas que estão fora do raio de atuação de uma de nossas unidades.

Como as entidades executoras são escolhidas?

De acordo com as informações oficiais, a entidade executora, que assume a incumbência de operacionalizar o PEIEX em determinado município/região. Assim sendo, passa por um rigoroso processo de avaliação técnica realizado pelos Gestores do PEIEX da Apex-Brasil, que inclui visita in loco e análise da disponibilidade de infraestrutura necessária para instalação do Núcleo PEIEX.

Bem como da possibilidade de contratação de bolsista – por se tratar de um projeto de caráter extensionista; oferecimento de curso de graduação ou pós-graduação; experiência com projetos de extensão/capacitação empresarial, dentre outros, destaca a divulgação oficial do Governo Federal.