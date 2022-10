Penedo tem o 3º melhor índice nacional do Previne Brasil entre municípios de médio porte

Posição no ranking brasileiro foi divulgada pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira, 06

Secom PMP

Quando uma prefeitura é bem administrada, os resultados positivos aparecem. E nesta quinta-feira, 06 de outubro, Penedo conquistou um marco histórico em saúde pública.

O município é o terceiro melhor do Brasil entre os de médio porte (com até 100 mil habitantes) na avaliação do Previne Brasil.

O dado impressionante da gestão Ronaldo Lopes foi anunciado pelo Secretário de Atenção Primária do Ministério da Saúde, Raphael Câmara, líder da comitiva do governo federal que visitou Penedo para conhecer as estratégias da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS).

A avaliação de sete indicadores do Previne Brasil é feita a cada quatro meses, com Penedo alcançando a melhor posição entre as maiores cidades de Alagoas (com população acima de 60 mil habitantes) desde o final de abril deste ano.

Ministério da Saúde comprova avanços no Previne Brasil em Penedo

A assistência ampliada com muita busca ativa, atendimento domiciliar, integração entre os profissionais de cada unidade básica de saúde e descentralização das ações resulta não só no alcance das metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

Os dados mais recentes revelados hoje, em primeira mão, mostram que o trabalho desenvolvido na administração Ronaldo Lopes melhora a cada dia. O índice geral do Previne Brasil de Penedo é quase dez (9,7), número muito próximo da nota máxima.

“No primeiro quadrimestre deste ano, Penedo tinha ficado na quinta melhor posição do Brasil no seu estrato populacional e agora conseguiu melhorar sua colocação, passando para 3º lugar dentre todos os municípios do Brasil”, detalha Raphael Câmara sobre o ranking dos municípios com até 100 mil habitantes.

“Por isso nós estamos aqui para parabenizar a gestão, os servidores e também para conhecermos melhor as estratégias que levaram o município a performar bem, atingindo esses excelentes resultados”, acrescenta o Secretário de Atenção Primária.

Para saber melhor como é o trabalho realizado pela Secretaria de Saúde de Penedo, a comitiva federal visitou a UBS Gabriel 04, unidade com os melhores resultados entre todas as 20 que compõem a rede da Estratégia de Saúde da Família (ESF) no município.

“Nós conversamos com a gestora da unidade, com a médica, dentista, enfermeiras e também pacientes e conseguimos ver, in loco, esse bom atendimento”, afirma Câmara.

Após a inspeção no posto de saúde do Gabriel, a comitiva do Ministério da Saúde foi até o Theatro Sete de Setembro, onde os dados atualizados do Previne Brasil foram divulgados diante das equipes da ESF em Penedo.

“Nós estamos muito felizes com os resultados que comprovam o apoio do Prefeito Ronaldo Lopes e o empenho da Secretaria de Saúde em atender bem a população de Penedo. Fica aqui a nossa gratidão aos servidores e temos certeza que vamos continuar evoluindo”, destaca Epitácio Correia, gestor da SEMS Penedo.

O encontro no teatro mais antigo de Alagoas serviu ainda para parabenizar cada equipe das 20 da ESF em Penedo e distribuir presentes feito com artesanato penedenses, recordações da cidade que sempre causa ótima impressão aos visitantes.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte