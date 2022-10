Penha (SC) abre matrículas para concurso na área da educação e saúde; salários até R$ 6,7 mil

A Prefeitura de Penha, no estado de Santa Catarina, está com inscrições abertas para concurso público que visa o preenchimento de vagas para área da educação, saúde e serviços gerais do município.

Entre as oportunidades estão vagas para professores e monitor de educação infantil, além de vagas para serventes, merendeiras, nutricionista e psicólogo .

Os cargos contemplam candidatos com nível alfabetizado, médio e superior.

O Instituto Indepac é o responsável pela organização do certame.

Vagas e salários Penha SC

O concurso público para Prefeitura de Penha oferece, ao todo, 86 vagas mais vagas para formação de cadastro reserva com oportunidades principalmente para área da educação.

As vagas estão distribuídas entre os seguintes cargos:

Nível alfabetizado

Coveiro – cadastro reserva;

Gari – 01 vaga + cadastro reserva;

Motorista de ônibus – 01 vaga + cadastro reserva;

Pedreiro – cadastro reserva;

Servente merendeira – 01 vaga + cadastro reserva;

Vigia – cadastro reserva;

Os salários oferecidos para os cargos de nível alfabetizado vão de R$ 1.580,11 a R$ 1.638,36, dependendo do cargo.

A jornada de trabalho prevista é de 40 horas semanais.

Nível Médio

Monitor de educação infantil – 20 vagas + cadastro reserva;

O salário oferecido para o cargo de monitor de educação infantil é de R$ 1.410,81 para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Nível Superior

Assistente Social da Equipe Multidisciplinar – 01 vaga + cadastro reserva;

Biólogo – 01 vaga + cadastro reserva;

Controlador interno – 01 vaga + cadastro reserva;

Engenheiro Agrimensor – 01 vaga + cadastro reserva;

Engenheiro Ambiental – 01 vaga + cadastro reserva;

Engenheiro Sanitarista – 01 vaga + cadastro reserva;

Especialista em Assuntos Educacionais – 08 vagas + cadastro reserva;

Fiscal do Procon – 01 vaga + cadastro reserva;

Fonoaudiólogo da Equipe Multidisciplinar – 01 vaga + cadastro reserva;

Médico do Trabalho – 01 vaga + cadastro reserva;

Nutricionista da Equipe Multidisciplinar – 01 vaga + cadastro reserva;

Oceanógrafo – 01 vaga + cadastro reserva;

Pedagogo da Equipe Multidisciplinar – 03 vagas + cadastro reserva;

Procurador do IMAP – 01 vaga + cadastro reserva;

Professor de anos iniciais – 05 vagas + cadastro reserva;

Professor de artes – 06 vagas + cadastro reserva;

Professor de ciências – 01 vaga + cadastro reserva;

Professor de educação física – 02 vagas + cadastro reserva;

Professor de educação infantil – 10 vagas + cadastro reserva;

Professor de ensino religioso – 02 vagas + cadastro reserva;

Professor de geografia – 01 vaga + cadastro reserva;

Professor de história – 01 vaga + cadastro reserva;

Professor de inglês – 05 vagas + cadastro reserva;

Professor de Língua Portuguesa – 01 vaga + cadastro reserva;

Professor de Matemática – 01 vaga + cadastro reserva;

Psicólogo da Equipe Multidisciplinar – 02 vagas + cadastro reserva;

Psicopedagogo da Equipe Multidisciplinar – 01 vaga + cadastro reserva;

Terapeuta Ocupacional – 02 vagas + cadastro reserva;

A remuneração oferecida para os cargo de nível superior vão de R$ 2.211,10 a R$ 6.771,89 para jornadas de trabalho que variam entre 20 a 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas oferecidas pela Prefeitura de Penha o candidato precisa comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Para alguns cargos é necessário ainda possuir conhecimentos Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e registro no órgão de classe profissional.

Do total de vagas oferecidas, 5% são destinadas aos candidatos com deficiência ou necessidades especiais.

Inscrições Penha SC

As inscrições para Prefeitura de Penha vão do dia 24 de outubro de 2022 a 11 de novembro de 2022.

O valor da taxa de inscrição vai de R$ 50 a R$ 70, dependendo do cargo e do nível de escolaridade.

As inscrições devem ser realizadas diretamente pelo site do Instituto Indepac, organizador do concurso.

Etapas do concurso Penha SC

O concurso público para Prefeitura de Penha será realizado por meio de prova objetiva, comum para todos os cargos e de caráter eliminatório e classificatório.

Para alguns cargos de nível superior, entretanto, será exigido ainda prova de avalição de títulos e prova dissertativa.

Já o cargo de motorista de ônibus contará com prova prática.

A prova objetiva contará com questões de múltipla escolha divididas entre conhecimentos gerais, língua portuguesa e matemática, além de conhecimentos específicos, dependendo de cada cargo.

A data prevista para realização da prova objetiva é 04 de dezembro de 2022.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações sobre o concurso público para Prefeitura de Penha SC.