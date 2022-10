Perdeu a placa do carro? Veja como solicitar segunda via da PIV

Foto: Divulgação / Detran

Seja por furto, perda, roubo ou dano, perder a placa do carro não é uma situação agradável. Mas, se por acaso isso acontecer, não se desespere. É possível solicitar a segunda vida do item de identificação do veículo chamado PIV – Placas de Identificação Veicular (PIV).

Mas, você sabe realmente como solucionar essa questão? Então, fique atento as dicas abaixo.

Antes de tudo, é importante dizer que circular em via pública sem qualquer uma das placas de identificação (dianteira ou traseira) é considerado infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Se o condutor for flagrado, ele terá que pagar a multa de R$ 293,47 com o adicional de sete pontos na CNH e possibilidade de apreensão do veículo.

Dito isso, é o momento de solicitar a placa. Mas, atenção. A segunda via das placas só pode ser solicitada se o carro estiver devidamente licenciado, ou seja, sem multas e com as taxas de licenciamento, IPVA e DPVAT pagas.

Placa antiga: se sua placa era do modelo antigo (padrão cinza), a primeira coisa que você precisa é solicitar ao Detran-BA, um novo emplacamento no padrão estabelecido pelo Mercosul. Consequentemente, é necessária a emissão de uma nova via do documento do veículo (CRV). A taxa de solicitação varia. O valor base é R$ 87,96 mais os custos da vistoria do veículo e acréscimos em casos de multa, etc. Por outro lado, se a sua placa já estiver no padrão Mercosul, o caminho é bem mais simples.

Placa mercosul: O primeiro passo é fazer a vistoria de identificação veicular em uma Empresa Credenciada de Vistoria (ECV). As entidades oficiais podem ser encontradas no site do Detran. É necessário pagar uma taxa à própria empresa e os valores variam de acordo com as franquias e com os locais. Com o laudo emitido, vá até uma unidade de atendimento de registro do veículo com todos os documentos solicitados. Mas lembre-se: o atendimento precisa ser agendado previamente. Com o novo conjunto de documentos, o último passo é emplacar o veículo. Em função da adoção do padrão Mercosul, esse serviço deixou de ser realizado pelos Detrans e passou a ser feito por empresas estampadoras. Há uma taxa cujo valor também varia conforme o estado.

Quem pode fazer a solicitação?

Em veículos de pessoa física, a solicitação pode ser feita pelo proprietário, por um procurador ou então por algum parente próximo ou cônjuge. Em casos de veículos de pessoa jurídica, apenas o proprietário ou o representante legal são aceitos.

E quais são os documentos?

Documento de identificação pessoal do proprietário – original

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) – original

Comprovante de endereço – original, com data de até três meses anteriores

Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo digital (CRLV-e) – impresso em folha sulfite branca A4, sem timbre, marca d’água ou equivalente

Comprovante de Pagamento – original

Solicitação de segunda via de placa – original

Laudo de vistoria de identificação veicular – original

Se o procurador do proprietário fizer a solicitação, é necessário levar a procuração original e um documento de identificação pessoal. Se for um parente próximo, o Detran pede um comprovante de parentesco.

Por fim, se o veículo pertencer a uma pessoa jurídica, ainda é obrigatório a apresentação de documento de identificação pessoal do representante, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), contrato social ou documento equivalente de criação da pessoa jurídica e comprovação de poderes para representação legal.

