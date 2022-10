personagens de Jorge Amado inspiram os pratos

Foto: Ricardo Prado / Divulgação

Tieta, Perpétua, Dona Flor, Vadinho, Tereza Batista, Pedro Bala, Gabriela, Nacibe, Guma, Gato Malhado, Andorinha Sinhá, Bola Fura-Redes, Quincas e Jesuíno Galo Doido. Sabe o que eles têm em comum? Além de serem todos personagens dos livros de Jorge Amado, também são a fonte de inspiração para a criação dos pratos da Rota Gastronômica Amado Sabores da FLIPELÔ 2022, que será realizada de 1 a 6 de novembro.

Nesta edição, participam 36 bares e restaurantes localizados na Rua da Misericórdia, na Praça da Sé, no Comércio, no Pelourinho e no Santo Antônio Além do Carmo. Os estabelecimentos participantes irão preparar pratos que capturam a alma destes personagens, que sairão das páginas dos livros e serão servidos em pratos criados por chefs e cozinheiros, a preços especiais.

Veja lista dos restaurantes e bares que integram a Rota Gastronômica Amado Sabores:

– Alaíde do Feijão (Rua das Laranjeiras, nº 26, Pelourinho);

– Axêgo (Rua Maciel de Cima, nº 1, Pelourinho);

– Boteco do Pelourinho (Largo do Cruzeiro de São Francisco, nº 5, Pelourinho);

– Boteco do Viajante (Rua Maciel de Baixo, nº 15, Pelourinho);

– Cantina da Lua (Terreiro de Jesus, Pelourinho);

– Casa da Gamboa – Rua do Açouguinho, Pelourinho;

– Casa de Farinha – Rua Direita de Santo Antônio, 97, Santo Antônio além do Carmo;

– CGC – Café Gourmet – Rua do Bispo, nº 5, Praça da Sé, Pelourinho;

– Chocolates Marrom Marfim – Rua Gregório de Mattos, nº 17, Pelourinho;

– Comida Caseira – Rua Frei Vicente, nº 7, Pelourinho;

– Cuco Bistrô – Rua Cruzeiro do São Francisco, nº 4/6, Pelourinho;

– Donna Pimenta – Rua Maciel de Baixo, nº 55, Pelourinho;

– Fera Petiscaria e Bar (Rua Direita do Santo Antônio, nº 390, Santo Antônio Além do Carmo);

– Mãe Comida Afetiva (Praça Visconde de Cayru, Comércio);

– Malembe Food & Drinks (Rua Ladeira do Carmo, nº 7, Pelourinho);

– Mama Bahia (Rua das Portas do Carmo, nº 21, Pelourinho);

– Maná Grill (Largo do Cruzeiro de São Francisco, nº 7, Pelourinho);

– Maria Mata Mouro (Rua da Ordem Terceira, nº 8, Pelourinho);

– O Coliseu (Rua Cruzeiro São Francisco, nº 9/13, Pelourinho);

– Odoyá (Largo Cruzeiro do São Francisco, nº 1, Pelourinho);

– Ó Pai, Ó (Largo Terreiro de Jesus, Pelourinho);

– Oliveiras (Rua Direita de Santo Antônio, nº 110, Santo Antônio Além do Carmo);

– Oxente Bistrô (Rua das Portas do Carmo, n° 3, Pelourinho);

– Panificadora Santo Antônio (Rua Direita de Santo Antônio, nº 77, Santo Antônio Além do Carmo);

– Pelô Bistrô (Rua das Portas do Carmo, nº 6, Pelourinho);

– Ponto Vital (Rua das Laranjeiras, nº 23, Pelourinho);

– Por Acaso (Rua Santa Isabel, nº 8, Pelourinho);

– Portal do Pelô (Rua Portas do Carmo, nº 33, Pelourinho);

– Rango Vegan (Rua Direita de Santo Antônio, n° 466, Santo Antônio Além do Carmo);

– Roma Negra (Largo do Cruzeiro de São Francisco, n° 7, 1° andar, Pelourinho);

– Santô Confeitaria e Bistrô (Rua Direita de Santo Antônio, nº 462, Santo Antônio Além do Carmo);

– Tropicália Gelato & Caffé (Rua da Misericórdia, nº 7, Loja 3, Pelourinho);

– Uauá (Rua Maciel de Baixo, nº 36, 1° andar, Pelourinho);

– Ulisses Bar e Restaurante (Rua Direita de Santo Antônio, nº 541, Santo Antônio Além do Carmo);

– Varanda Gourmet da Isa (Rua Direita de Santo Antônio, nº 90, Santo Antônio Além do Carmo);

– Zulu (Rua das Laranjeiras, nº 15, Pelourinho).

