PF faz operação contra fraudes no ‘Casa Verde e Amarela’

A Polícia Federal realiza, na manhã desta terça-feira (25), uma operação contra uma quadrilha especializada em fraudar os processos de concessão do Programa ‘Casa Verde e Amarela’, também conhecido como Minha Casa Minha Vida, na cidade de Juazeiro, norte da Bahia.

Desde as primeiras horas da manhã, mais de 70 Policiais Federais, cumprem 7 mandados de afastamento cautelar das funções públicas e 16 mandados de busca e apreensão nos Estados da Bahia e Pernambuco.

De acordo com a corporação, as investigações apuram o envolvimento de servidores públicos do

Município de Petrolina/PE, especializado em fraudar os processos de concessão – para beneficiar parentes e pessoas próximas – , e atambém comercializar as unidades habitacionais.

Ainda segundo a PF, “entre junho de 2020 e julho de 2021, foram perpetradas diversas fraudes

no âmbito dos processos administrativos relacionados, consistentes na falsificação de documentos, atesto de informações inexistentes, bem como a inobservância dolosa dos requisitos legais para concessão da habitação.” Estima-se que as fraudes geraram um prejuizo de aproxidamente R$ 17 milhões aos cofres públicos.

Os investigados responderão pelos crimes de Associação Criminosa, Falsidade Ideológica, Corrupção Passiva, Prevaricação, e Fraude Contra o Sistema Financeiro, cujas penas somadas pode chegar a 37 anos de reclusão.

A operação foi batizada ‘Tempo Perdido’, pois as fraudes ocorrem no Residencial Novo Tempo,

por essa razão, o nome “TEMPO PERDIDO” faz alusão à ideia de que as pessoas que se inscreveram

para tentar conseguir uma residência, somente perderam seu tempo, além, é claro, de a finalidade do

empreendimento ter sido desvirtuada.

A Polícia Federal continuará a apuração, para analisar a amplitude da suposta associação criminosa, assim como identificar outros integrantes.

