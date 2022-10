Philip Morris abre vagas de emprego em São Paulo

A Philip Morris é uma multinacional produtora de tabaco e derivados. Comercializada em mais de 180 países, a contratante possui unidades no Brasil. Recentemente novas oportunidades de empregos foram divulgadas. Confira.

Philip Morris abre vagas em São Paulo

A Philip Morris é uma multinacional na produção de tabaco e derivados, sendo comercializada em mais de 180 países. Com mais de 69 mil colaboradores em suas unidades, a empresa está com oportunidades de emprego abertas.

A contratante está em busca de pessoas empenhadas, confiáveis e respeitáveis para atuar na unidade de São Paulo. Hoje essa multinacional está com vagas disponíveis, confira quais são os cargos e regiões:

Assistente Digital de e-commerce – Vila Olímpia / SP;

Promotor de Execução e Engajamento – SBC ou Mauá / São Paulo;

Desenvolvedor de Canal (Channel Developer) – Limeira ou Região do Circuito das Águas / SP.

Como se candidatar

A Philip Morris se empenha em ser uma empresa responsável, tanto no âmbito social quanto ambiental. Hoje a companhia tem o objetivo de combater o comércio ilícito de cigarros e derivados.

A empresa é considerada uma das 15 maiores produtoras de tabaco do mundo, comercializada em mais de 180 países. Com mais de 69 mil colaboradores em suas unidades, novas oportunidades de emprego foram divulgadas.

Para continuar atuando com qualidade, a empresa está empenhada em criar um cigarro sem fumaça. Quer participar do processo seletivo da equipe? Acesse a plataforma Vagas e envie seu currículo para análise.

Lembre-se: os cargos podem ser preenchidos a qualquer momento.

