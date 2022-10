PicPay: Conheça a carteira digital

Os usuários do PicPay podem pagar em todas as maquininhas do Brasil apenas utilizando o celular. Para isso, basta fazer a leitura do QR Code exibido na tela da maquininha com o smartphone. Desta forma, o valor pode ser retirado da carteira digital dos usuários.

Essa modalidade de pagamento é vantajosa tanto para pessoas físicas, quanto para lojistas que podem oferecer mais uma opção aos seus clientes, sem a necessidade de contratar um novo serviço. De acordo com a empresa, mais de 30 milhões de pessoas utilizam o PicPay ativamente no dia a dia.

“Queremos chegar ao smartphone de todos os brasileiros e ser a forma mais fácil de pagar tudo e todos, oferecendo a melhor experiência do ecossistema completo do PicPay.”, diz José Antonio Batista, CEO do PicPay.

Conheça o PicPay Card

Atualmente a instituição de pagamentos PicPay oferece o PicPay Card, um cartão de crédito sem anuidade com a bandeira Mastercard. A solicitação do cartão deve ser feita de forma totalmente online por meio do aplicativo da empresa que está disponível gratuitamente para aparelhos Android e iOS.

Assim como todos os outros cartões de crédito do mercado, a aprovação do PicPay Card depende de uma análise de crédito feita pela instituição. Além disso, a idade mínima para solicitar o cartão de crédito do PicPay é 18 anos, no entanto, a partir dos 16 anos já é possível ser cliente da instituição de pagamentos utilizando o cartão de débito.

O cartão de crédito físico da instituição de pagamentos funciona por meio do chip tradicional, podendo ser inserido nas maquininhas, no entanto, o produto também conta com a tecnologia que permite pagamentos por aproximação.

Vale informar que o limite de crédito do PicPay Card depende do perfil de consumo de cada usuário. Isso significa que a carteira de pagamentos pode aumentar e diminuir o limite de crédito do serviço a qualquer momento.

Com o cartão de crédito do PicPay é possível parcelar compras em até 12 vezes, com ou sem juros, dependendo do estabelecimento onde o usuário efetuou o pagamento. Além disso, a empresa permite que seus clientes façam saques tanto na função débito, quanto na função crédito, desde que o usuário possua limite disponível.

Saiba como solicitar o cartão

Como já dito anteriormente, a solicitação do cartão deve ser feita diretamente pelo App do PicPay. Para isso, os usuários devem clicar em “Pedir cartão” e informar os dados solicitados pela empresa como o nome completo, filiação, endereço e número do documento de identificação.

Além dos dados citados acima, o PicPay também deve solicitar uma selfie do cliente, bem como as fotos do documento oficial informado anteriormente. Outras informações solicitadas pela empresa são a renda mensal e o patrimônio estimado dos cidadãos que estejam solicitando o cartão de crédito.

Por fim, também é preciso definir uma data para o vencimento da fatura e aguardar a análise de crédito feita pelo PicPay. Mais informações sobre a carteira digital podem ser obtidas nos canais oficiais da empresa como o App, site ou blog.