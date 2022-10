PicPay divulga parceria com a GOL

A PicPay Store, marketplace da plataforma de pagamentos PicPay, incluiu 12 novos parceiros em sua loja virtual, adicionando novos produtos e serviços aos seus clientes, inclusive passagens aéreas. De acordo com informações disponibilizadas pela empresa, a primeira companhia aérea parceira é a GOL.

A nova parceria deve permitir que clientes comprem passagens aéreas com os mesmos benefícios de outras categorias, como o cashback oferecido pelo PicPay. Vale informar que a porcentagem dos descontos e benefícios pode variar de acordo com o segmento.

“Nosso propósito é permitir que os clientes encontrem na Store grandes marcas, que já conhecem e consomem, e possam fazer suas compras habituais com ainda mais vantagens, como a praticidade, segurança e benefícios”, disse Bruno Guarnieri, vice-presidente da PicPay Store e projetos de e-commerce.

Mais informações sobre a carteira digital

A plataforma de pagamentos PicPay foi criada em 2012 com o intuito de revolucionar os meios de pagamento. Sendo assim, o sistema permite que os usuários façam pagamentos apenas com o celular, sem precisar carregar diversos cartões ou dinheiro em espécie, facilitando o cotidiano de milhares de pessoas.

Segundo a empresa, atualmente o meio de pagamentos é aceito em mais de um milhão de estabelecimentos, tanto físicos quanto virtuais. Todos os estabelecimentos físicos que utilizam as maquininhas da Cielo podem permitir que seus clientes façam pagamentos utilizando a carteira digital PicPay, para isso, basta escanear o QR Code gerado pelo vendedor.

Além da possibilidade de fazer pagamentos em estabelecimentos utilizando o PicPay, os usuários da carteira digital também podem pagar boletos, serviços de streaming e até mesmo fazer recargas para o celular por meio do aplicativo. De acordo com a plataforma, estrangeiros também podem utilizar os serviços do PicPay, no entanto, é preciso estar com o RNE regularizado na Polícia Federal e ter um número de celular brasileiro.

Conheça a PicPay Store

A PicPay Store é o marketplace do PicPay, ou seja, uma loja virtual onde os usuários da plataforma podem fazer compras e aproveitar diversos benefícios. Atualmente, a empresa oferece algumas ofertas exclusivas, como o cashback. “Na Store, você pode comprar tudo para o dia a dia: desde créditos para games, recarga de celular, vouchers para aplicativos como iFood e Uber e até produtos físicos, como celulares, eletroeletrônicos, produtos de beleza, roupas e calçados”, explica a empresa.

De acordo com o PicPay, no primeiro semestre de 2022 mais de 230 mil compras foram realizadas por meio do seu marketplace. Esse número representa aproximadamente 42 milhões de transações, feitas por mais de oito milhões de usuários.

O processo para receber dinheiro de volta em compras feitas na PicPay Store é bem simples, basta abrir o aplicativo e selecionar a opção “Store”. Em seguida, o usuário deve clicar em “Compre no site da loja” e selecionar a loja desejada. Por fim, basta clicar em “Ativar cashback e ir para loja” e finalizar a compra na loja parceira. Segundo o PicPay, os clientes recebem o cashback na carteira digital em até 120 dias. Mais informações sobre a plataforma podem ser obtidas no site da empresa.