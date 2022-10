Piloto morre após moto sair de rodovia e bater em cerca na BA

Foto: Reprodução/TV Subaé

Um homem de 34 anos morreu depois que a motocicleta que ele pilotava saiu da pista e bateu em uma cerca nesta quarta-feira (12), em um trecho da BA-120, entre Santo Estevão e Ipecaetá, cidades vizinhas a cerca de 150 quilômetros de Salvador. Um outro homem que estava na garupa ficou ferido.

De acordo com informações passada pela Polícia Civil para a TV Subaé, as vítimas estavam sem capacete, e o piloto da moto, identificado como Joselito Almeida Souza, bateu a cabeça na cerca. O homem teve um grande corte na testa e morreu no local do acidente.

Já o carona, identificado como Alexandro Pereira de Souza, que não teve a idade divulgada, foi socorrido e levado para um hospital de Ipecaetá, mas, em seguida, foi transferido para o Hospital Clériston Andrade, em Feira de Santana. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele. As causas do acidente serão investigadas pela polícia.

