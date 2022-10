PIS/PASEP: Trabalhadores têm direito a saque IMEDIATO de R$ 1.212

Trabalhadores têm direito a um benefício de até R$ 1 mil, mas não sabem. O Governo Federal liberou no início deste ano o abono salarial PIS/Pasep referente ao ano-base 2020. No entanto, cerca de 400 mil pessoas ainda não resgataram os valores.

Trabalhadores têm direito a um benefício de até R$ 1.212 mil, mas não sabem. O Governo Federal liberou no início deste ano o abono salarial PIS/PASEP referente ao ano-base 2020. No entanto, cerca de 400 mil pessoas ainda não resgataram os valores.

Os depósitos do PIS são destinados aos trabalhadores da iniciativa privada, realizados através da Caixa Econômica Federal. Já os do PASEP, são pagos aos servidores públicos através do Banco do Brasil.

Quem tem direito ao PIS/PASEP 2020?

De acordo com o Ministério do Trabalho, podem receber o benefício os trabalhadores que:

Exerceu atividade remunerada por, pelo menos 30 dias, no ano de 2020;

Recebeu até dois salários mínimos, em média, no ano de 2020;

Estar com os dados atualizados na Relação Anual de Informações Sociais (Rais); e

Possui cadastro no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos.

Qual o valor do PIS/PASEP 2020?

O trabalhador recebe o benefício conforme o tempo trabalhado no ano de apuração. Desse modo, o valor máximo nessa modalidade é de um salário mínimo vigente (R$ 1.212 em 2022). Confira:

1 mês trabalhado – R$ 101;

2 meses trabalhados – R$ 202;

3 meses trabalhados – R$ 303;

4 meses trabalhados – R$ 404;

5 meses trabalhados – R$ 505;

6 meses trabalhados – R$ 606;

7 meses trabalhados – R$ 707;

8 meses trabalhados – R$ 808;

9 meses trabalhados – R$ 909;

10 meses trabalhados – R$ 1.010;

11 meses trabalhados – R$ 1.111;

12 meses trabalhados – R$ 1.212.

Como consultar e sacar o PIS/PASEP 2020?

Para consultar as informações do PIS/PASEP, basta acessar os canais das instituições financeiras:

Caixa: aplicativo Caixa Trabalhador, Internet Banking e telefone 0800 726 0207;

Banco do Brasil: telefones 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas); 0800 729 0001 (demais cidades); e 0800 729 0088 (deficientes auditivos).

Também é possível acessar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, ou ainda ligar para central telefônica Alô Trabalho, no número 158.

PIS/PASEP 2021

Até o momento, o é que o trabalhador que exerceu atividade de carteira assinada ou emprego no funcionalismo público no ano de 2021, terá acesso ao benefício somente em 2023.

Para os pagamentos do PIS/PASEP para o próximo ano, serão disponibilizados cerca de R$ 20 bilhões para mais de 23 milhões de trabalhadores. Esses deverão ser os números constantes no Orçamento de 2023.