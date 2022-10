Pix Caminhoneiro de R$ 1 mil terá pagamento ANTECIPADO; confira o novo calendário

O Governo Federal decidiu antecipar o calendário de pagamentos do Pix Caminhoneiro. O repasse que aconteceria apenas no dia 22 de outubro foi adiantado para o dia 18. Lembrando que o benefício está previsto na PEC das Bondades, com vigência até dezembro deste ano.

De acordo com a decisão do governo, não só o calendário de outubro do Auxílio Caminhoneiro será antecipado, mas também os próximos, ou seja, de novembro e dezembro. Vale ressaltar que, até o momento, três parcelas já foram pagas.

Mais de 360 mil pessoas estão sendo beneficiadas com as parcelas de R$ 1 mil.

Quem pode receber o Pix de R$ 1 mil antecipado?

Segundo a portaria que regulamentou o pagamento do benefício, estão previstas seis parcelas de R$ 1 mil destinadas aos transportadores autônomos e motoristas de cargas, independentemente no número de veículos sob posso do beneficiário.

As regras para receber o Pix Caminhoneiro de R$ 1 mil são as seguintes:

Vale ressaltar que não é necessário comprovar a compra de óleo diesel, por exemplo, para ter direito ao benefício.

Calendário do Pix de R$ 1 mil em outubro

Cada mês possui o seu próprio cronograma de pagamento. A intenção é seguir um prazo para realizar a autodeclaração, necessária nos casos em que os profissionais não tiveram registros de transportações neste ano.

Desse modo, veja como ficou o calendário:

4ª parcela: data para envio da autodeclaração: 7 de outubro/pagamentos: 18 de outubro;

5ª parcela: data para envio da autodeclaração: 7 de novembro/pagamentos: 19 de novembro;

6ª parcela: data para envio da autodeclaração: 28 de dezembro/pagamentos: 10 de dezembro.

Antecipação do calendário de outubro do Auxílio Brasil

O calendário de outubro do Auxílio Brasil, que originalmente começaria no dia 18, foi antecipado pelo Ministério da Cidadania para o 11, a fim de que os pagamentos ocorram antes do segundo turno das eleições 2022, previsto para o dia 30 deste mês.

“De acordo com o novo calendário, os repasses do valor mínimo de R$ 600 por família vão começar na terça-feira, 11/10, para beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1. Os pagamentos seguirão de forma escalonada, como ocorre normalmente, até o dia 25 de outubro”, detalhou a pasta.

Veja as novas datas:

Final do NIS Data do Pagamento 1 11 de outubro 2 13 de outubro 3 14 de outubro 4 17 de outubro 5 18 de outubro 6 19 de outubro 7 20 de outubro 8 21 de outubro 9 24 de outubro 0 25 de outubro