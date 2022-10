PIX Internacional está em fase de testes

Uma iniciativa do Bank for International Settlements (BIS) tem como objetivo desenvolver uma espécie de “PIX internacional”. O BIS, localizado na Suíça, vem trabalhando no desenvolvimento do sistema de pagamentos instantâneos internacional que deve conectar cerca de 60 países, informou o InfoMoney.

De acordo com informações disponibilizadas pelo site, o projeto ainda está em uma fase de teste denominada “Proof of Concept”. Nesse momento, o BIS vem realizando simulações que devem verificar a viabilidade do sistema de pagamentos semelhante ao PIX. Até agora, o projeto conecta os sistemas de pagamento de Cingapura, da Malásia e da Zona do Euro (Banco da Itália).

Mais informações sobre o Nexus

O “PIX internacional” foi batizado de “Nexus” pelo Bank for International Settlements e deve facilitar transações internacionais entre pessoas físicas por meio de um sistema de pagamentos. “Isso faz sentido para que as transações possam ocorrer de forma direta entre os diferentes sistemas, permitindo maior eficiência nas operações, com mais velocidade, transparência e menos custos”, disse Pedro Barreiro, líder de expansão no Brasil da Wise ao InfoMoney.

O site ainda explica que, assim como o PIX do Banco Central do Brasil, o Nexus deve garantir transferências em tempo real, funcionando 24 horas por dia, todos os dias da semana. O InfoMoney ainda informou que até o momento, não se sabe exatamente o valor das tarifas cobradas pelo uso do sistema.

Apesar da possibilidade de serem cobradas tarifas, a nova ferramenta pode diminuir o câmbio. “De maneira simples e direta é possível que o câmbio fique mais barato devido à eliminação de custos envolvidos no atual fluxo de envio de dinheiro”, disse Barreiro ao InfoMoney.

Conheça o sistema de pagamentos PIX

O PIX, sistema de pagamentos instantâneos, foi implementado no Brasil em 2020 e vem conquistando novos usuários todos os dias. Segundo informações disponibilizadas pelo Banco Central, 734 instituições estão autorizadas a ofertar a ferramenta. Para a autarquia, além da facilidade de fazer pagamentos via PIX, o sistema oferece algumas outras vantagens como:

Aumenta a competitividade e a eficiência do mercado;

Diminuiu o custo, aumenta a segurança e aprimora a experiência dos cidadãos que utilizam o sistema de pagamentos;

Incentiva a eletronização do mercado de pagamentos de varejo;

Promove a inclusão financeira dos usuários;

Garante um novo meio de pagamento à população.

“O Pix acabou se tornando um substituto eletrônico para o dinheiro físico, apresentando os mesmos benefícios, como a ausência de tarifas, a disponibilidade imediata dos recursos para o recebedor e a disponibilidade em qualquer horário em todos os dias do ano. Além disso, o Pix, diferentemente do dinheiro, permite a realização de transações não presenciais”, afirma o Banco Central.

Para receber transferências via PIX, os cidadãos devem cadastrar uma chave que pode ser o e-mail, número de celular, CPF/CNPJ ou uma chave aleatória. Esse processo é bastante simples e deve ser feito diretamente no aplicativo do banco onde o usuário é correntista. Mais informações sobre o sistema de pagamentos podem ser obtidas nos canais oficiais do Banco Central.