PIX: Itaú permite transações com saldo de outros bancos

O Itaú Unibanco deve permitir que seus clientes façam transações via PIX utilizando o saldo de outras instituições financeiras. De acordo com a instituição, o novo serviço deve ser liberado em etapas, de forma que inicialmente cerca de 90 mil funcionários terão acesso à ferramenta.

Apesar disso, o Itaú acredita que a funcionalidade esteja disponível para todos os clientes Pessoa Física ainda em novembro deste ano. “O cliente poderá contar com a experiência dos canais Itaú para a gestão de suas contas em outras instituições com maior facilidade. Nossa ambição é nos tornarmos o principal canal de gestão financeira por escolha de nossos próprios clientes”, disse Marcos Cavagnoli, diretor de Digital Cash Management e Open Finance do Itaú.

Bradesco também libera transações via PIX utilizando saldo de outros bancos

Além do Itaú, no início de outubro o Bradesco também anunciou a novidade que promete facilitar o cotidiano de muitos usuários do PIX. “A implementação da nova funcionalidade vai proporcionar ainda mais conveniência aos nossos clientes para realizar suas transferências via Pix. A novidade é mais um atrativo que incentiva a adesão ao Open Finance”, disse Antonio Daissuke, diretor de conta corrente e cash management do Bradesco.

Para fazer uma transferência via PIX utilizando o Open Finance nas instituições autorizadas pelo Banco Central é necessário saber as informações de login e senha das duas contas. Sendo assim, o usuário deve acessar a plataforma do banco, definir o valor desejado e a instituição que deseja ter o valor debitado.

Feito isso, o usuário será direcionado para a plataforma da instituição selecionada. Nesse momento será preciso realizar uma autenticação para poder confirmar a operação. Desse modo, a quantia definida pelo cliente será debitada da sua conta.

Conheça a tecnologia que permite esse serviço

A tecnologia que permite as transações via PIX utilizando o saldo de outro banco é conhecida como Open Finance ou Open Banking. Esse sistema é supervisionado pelo Banco Central do Brasil, que afirma que a inovação pode trazer mais competitividade ao mercado, já que os consumidores podem migrar entre instituições financeiras considerando o que acreditam ser mais vantajoso.

O Open Finance permite que os cidadãos autorizem o compartilhamento dos seus dados entre diferentes instituições financeiras, diminuindo a burocracia das análises de crédito. Isso significa que os bancos podem trocar informações sobre determinado cliente, desde que o usuário aprove o compartilhamento desses dados.

Vale pontuar que para utilizar o sistema Open Finance, as instituições precisam ser autorizadas pelo Banco Central. Além disso, a novidade permite que os usuários realizem movimentações de suas contas bancárias por diversas plataformas e não só pelo aplicativo ou site da instituição. No Banco do Brasil, por exemplo, já é possível fazer um PIX de outros bancos para o BB sem sair do aplicativo.

Com a grande adesão da população ao PIX, o Banco Central do Brasil vem trabalhando constantemente no desenvolvimento de novas funcionalidades. Mais informações sobre o sistema de pagamentos podem ser encontradas nos canais oficiais do BC ou das instituições financeiras de relacionamento.