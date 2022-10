PIX no cartão de crédito do Nubank; Saiba como fazer!

O Nubank permite que seus clientes façam transações via PIX utilizando o limite do cartão de crédito. A vantagem é que os vendedores recebem o valor integral na hora, enquanto os consumidores garantem um prazo maior para pagar. Além disso, em alguns estabelecimentos é possível parcelar a compra.

Apesar da ferramenta ser vantajosa em algumas situações, é importante saber que em algumas instituições financeiras pode haver a cobrança de taxas de juros. “As pessoas precisam ficar atentas porque o Pix com cartão de crédito tem juros e, normalmente, elas não sabem disso. Elas assumem que é como o cartão de crédito, que não tem juros quando o pagamento da fatura é feito até o vencimento. Precisa fazer conta.”, explica Carlos Castro, planejador financeiro da Associação Brasileira de Planejamento Financeiro (Planejar).

Saiba como fazer um PIX no crédito

Segundo informações disponibilizadas pelo Nubank, existem duas formas de fazer um PIX utilizando o crédito no banco digital. Uma das possibilidades é utilizar uma chave PIX. Para isso, os usuários devem abrir o aplicativo, acessar a área do sistema de pagamentos e clicar em “Transferir”. Em seguida, será preciso digitar o valor da transferência e inserir a chave PIX de quem irá receber o valor.

O cliente do Nubank deve confirmar os dados da pessoa que irá receber a transferência e clicar em “Escolher como transferir” se estiver tudo certo. Por fim, basta clicar em “Cartão de crédito”, selecionar a quantidade de parcelas e digitar a senha de quatro dígitos.

A outra forma de fazer um PIX utilizando o crédito do cartão é por QR Code. Para isso, basta clicar em “Pagar” na tela inicial do aplicativo e selecionar a opção “Pagar Pix com QR Code”. Desta forma, será preciso clicar em “Ler QR code” para conseguir escanear o código.

Se as informações de quem receberá a transferência estiverem corretas, basta tocar em “Escolher como pagar” e, em seguida, “Cartão de Crédito”. Por fim, basta selecionar a quantidade de parcelas desejadas e digitar a senha de quatro dígitos.

Em quais situações a ferramenta é vantajosa?

Por se tratar de uma operação onde serão cobradas taxas de juros, o Nubank informa que o PIX no crédito pode não ser vantajoso em todas as situações. Apesar disso, em alguns momentos a ferramenta pode auxiliar bastante os clientes do banco digital.

O serviço pode ser utilizado em momentos onde o cliente não deseja perder a oportunidade de um bom negócio, um exemplo disso são situações onde lojistas oferecem descontos para pagamentos à vista, mas o cliente não possui dinheiro em conta. Nesses casos, dependendo do desconto o PIX no crédito pode ser um aliado.

Outra situação bastante comum é quando os prestadores de serviço só aceitam pagamentos em dinheiro ou PIX. Nesses casos, apesar do cliente não poder realizar o pagamento com o cartão de crédito, ainda é possível utilizar o limite para isso. Mais informações sobre o PIX no crédito do Nubank podem ser obtidas nos canais oficiais do banco digital.