Pix parcelado faz sucesso entre usuários; confira mais

O Pix, que já foi bem aceito e é ótimo para muitas pessoas, está ainda melhor e completo. Isso porque o Pix parcelado agora pode ser usado em sua totalidade e é uma realidade de sucesso dentro do nosso país.

Mas, atenção! Para realmente tirar proveito dessa ferramenta é preciso ter cuidado e planejamento financeiro. Isso porque, do contrário, o resultado será a contração de mais uma dívida. Por isso, o Notícias Concursos, nesta terça-feira (11) te dará algumas orientações para o uso consciente do Pix parcelado.

Pix parcelado: uma ferramenta completa

O crescimento dessa ferramenta de transação de dinheiro foi tamanho e tão surpreendente que, de pouco em pouco, acabou extrapolando a função original. O Pix parcelado é uma das completudes da ferramenta. Digamos que seja mais um serviço para auxiliar os usuários.

O pagamento é dividido, sendo uma ótima alternativa para aqueles que, no momento, não possuem fundos para compras, mas precisam adquirir algo. A grande questão é que o parcelamento deve ser feito com coerência, pois, se não tiver controle, há grandes chances de comprometer o orçamento mensal no pagamento de parcelas.

No Brasil, são aproximadamente, 438 milhões de chaves já cadastradas segundo dados divulgados através do Banco Central. Mas, atenção: uma só pessoa pode ter várias chaves. Assim sendo, tecnicamente, há mais ou menos 126 milhões de cidadãos utilizando o serviço no Brasil.

Esse serviço de transação bancária se destaca tanto que está sendo usado de exemplo para versões internacionais. Isso é até mesmo uma realidade e está na fase do planejamento, já com alguns testes sendo feitos pelo mundo.

Por aqui, essa é a “onda” do momento: o parcelamento das dívidas. As empresas recebem o dinheiro à vista como deveriam (e gostariam), e o consumidor tem a chance de pagar as compras em parcelas.

Lembrando que esse serviço não é uma forma de pagamento que seja oficial no Banco Central. Eles se organizavam apenas para criar o Pix, mas outras instituições se adiantaram e criaram essa opção que está vigorando por completo há um tempo pelo Mercado Pago, PicPay e Santander.

Com isso, aproveitando, os clientes das instituições devem escolher como forma de pagamento. Finalizando a compra, eles indicam a quantidade das parcelas e a data do vencimento. Mas, atenção: tenha atenção aos juros do Pix parcelado: eles chegam a 3% mensais.