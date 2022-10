Planejamento financeiro e poupança – Notícias Concursos

O planejamento financeiro deve contemplar suas metas pessoais, por isso, é importante que tenha clareza sobre quais são seus objetivos e sobre quais são os hábitos na sua rotina passíveis de mudança, dessa forma, poderá conceituar a poupança como parte do seu processo.

Planejamento financeiro e poupança

Ao conceituar a poupança como parte do seu fluxo financeiro é relevante que analise o que pode ser modificado na sua rotina. Por exemplo, é possível trocar o seu cartão de crédito comum por uma opção sem tarifas. Dessa forma, estará gerando economia sem abdicar do processo.

Separe seus custos

Separe seus custos entre fixos e variáveis. Lembrando que essa separação deve contemplar o seu momento atual para o direcionamento de suas metas. De forma sucinta, são custos fixos os custos relacionados ao seu estilo de vida, como contas de consumo referentes ao fornecimento de água, energia elétrica, internet, bem como pagamentos mensais como aluguel e plano de saúde, por exemplo.

Os seus custos variáveis são todos os demais. Pois, ainda que possua parcelamentos, eles possuem um prazo final. Ao realizar esse pequeno movimento poderá entender qual hábito é passível de mudança, de modo que direcione valores para a poupança.

Não abdique de controlar suas finanças pessoais

Para que a poupança seja parte do seu fluxo financeiro de forma resolutiva, poupe os valores economizados. Provavelmente, economizará valores baixos. No entanto, é relevante que reforce esse hábito para que crie um caminho positivo para lidar com suas finanças pessoais. Posteriormente, poderá ajustar o seu planejamento financeiro para que ele seja parte do seu processo e não o seu único objetivo, já que a poupança pode ser uma forma de lidar com suas finanças.

O mercado de investimentos oferece diversas opções para o seu planejamento

Sendo assim, conheça o mercado de investimentos e considere outras possibilidades de renda fixa. Visto que o mercado oferece diversas possibilidades para quem deseja realizar uma reserva de emergência ou um planejamento de aposentadoria. O mais importante é que faça um planejamento para que o seu processo ampare a poupança, de modo que seja parte do seu fluxo financeiro.

Faça um planejamento financeiro pessoal flexível e resolutivo

Sendo assim, poderá realizar um planejamento financeiro pessoal resolutivo em longo prazo, amparando suas metas de forma gradual, já que o seu planejamento financeiro não será pontual na sua rotina. Visto que será parte do seu fluxo financeiro, independentemente de suas opções de investimentos.