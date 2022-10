PM do Bairro da Paz oferece curso de cuidadores de idosos

Foto: Divulgação

A Polícia Militar Comunitária do Bairro da Paz está oferecendo um curso gratuito de cuidadores de idosos em Salvador. A capacitação está sendo realizada em parceria com uma faculdade de Salvador e as inscrições estarão abertas até o dia 4 de novembro. Os interessados devem se inscrever presencialmente na base comunitária do bairro.

O curso será ministrado em dez encontros, uma vez por semana, totalizando 100 horas de aula. As aulas presenciais sempre acontecerão aos sábados, das 8h às 17 horas e começam a partir do ida 05 de novembro.

É importante lembrar que as vagas estão sendo oferecidas 20 vagas, para pessoas acima de 18 anos. Além disso, os candidatos devem ter o ensino fundamental completo ou, no mínimo, estar cursando esse nível de ensino.

