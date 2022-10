PM e outras 2 pessoas são baleadas durante assalto na BR-324

Foto: Divulgação / Polícia Militar

Um policial militar e outras duas pessoas foram baleadas, na manhã desta quarta-feira (19), durante um assalto a ônibus registrado no km 562 da BR-324, no trecho da cidade de São Sebastião do Passé, Região Metropolitana de Salvador. De acordo com informações da Polícia Militar (PM) e do g1 Bahia, o PM reagiu a ação criminosa. O suspeito do crime e um passageiro foram os outros dois baleados.

As identificações das vítimas não foram divulgadas. O militar foi socorrido em um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer) e foi levado para o Hospital do Subúrbio. Ele está consciente e não corre risco de morrer.

O passageiro foi atendido por uma ambulância da Via Bahia, concessionária que opera a rodovia. A Polícia Militar não deu detalhes sobre o estado de saúde dele, nem para onde ele foi socorrido. O suspeito do assalto conseguiu fugir, mesmo atingido.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que equipes das duas corporações estão fazendo buscas na região para localizá-lo.

