PM sofre tentativa de assalto e é baleado no bairro do Trobogy

Foto: Reprodução / Google Street View

Um policial militar sofreu uma tentativa de assalto, na noite de terça-feira (24), e acabou sendo baleado quando estava na Estrada da Ilha do Mocambo, localizada no bairro do Trobogy, em Salvador. De acordo com informações da Polícia Militar (PM) e da TV Bahia, a vítima foi atingida no braço quando chegava em casa do plantão de trabalho.

O PM, que atua na 9ª Companhia Independente em Pirajá, foi socorrido por um vizinho para o Hospital Geral Roberto Santos. Ele foi submetido a uma cirurgia e segue internado. O estado de saúde não foi divulgado.

O caso deverá ser investigado pela delegacia da região. O iBahia solicitou mais informações para a Polícia Civil e aguarda posicionamento.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.