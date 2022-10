PMCE: governo anuncia concurso público com 1.500 vagas para cargo de soldado

O governo do estado do Ceará anunciou nessa segunda-feira, 10 de outubro, a realização de um novo concurso público voltado para a polícia militar (PMCE).

A divulgação do certame foi feita por meio das redes sociais e contou com a presença da governadora do estado, Izolda Cela, além do titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, Sandro Caron e do comandante-geral da PMCE, coronel Márcio Oliveira.

O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado no mesmo dia e já está disponível para consulta dos interessados.

O último reforço na segurança pública do estado ocorreu em 2015, quando cerca de 20 mil profissionais foram contratados.

“Essa é mais uma ação voltada para o fortalecimento da segurança pública, com a entrada de mais gente para fortalecer os serviços”, destacou a governadora.

Já o comandante geral da PMCE ressaltou a importância do concurso para a população que busca uma oportunidade na carreira pública.

“Muitos jovens estão esperando esse momento ansiosos, e isso vai proporcionar a PMCE engrossar as fileiras da corporação e também para que projetos sejam postos em prática, fortalecendo a Polícia Militar e contribuir assim com a diminuição dos índices de criminalidade e com o aumento da sensação de segurança real para o povo cearense”, disse o comandante.

A banca responsável pela organização do concurso é o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistência Nacional (Idecan).

Vagas e salários PMCE

A Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) irá contratar por meio de concurso público 1.500 soldados para compor o Quadro de Praças Policiais Militares – QPPM da Polícia Militar do Ceará – PMCE.

Desse total, 1 mil vagas são para contratação imediata e as 500 vagas restantes são para formação de cadastro reserva.

Vale citar também que o edital prevê a destinação de 15% das vagas para mulheres e 20% para candidatos negros ou pardos, conforme determina a Lei Estadual nº 17.432.

O salário inicial para o soldado aluno, ou seja, aquele que ainda está em formação no curso preparatório é de R$ 2.481,84, já o salário para o soldado formado passa a ser de R$ 4.983,30.

Requisitos para vaga PMCE

Para concorrer a uma das vagas de soldado da PMCE o candidato deve ter ensino médio completo, além de atender as demais exigências de edital, como as que seguem abaixo:

Ser brasileiro;

Ter idade igual ou superior a 18 anos e, na data de inscrição no concurso idade de até 29 anos, 11 meses e 29 dias;

Estar em pleno gozo dos direitos políticos;

Estar quite com as obrigações eleitorais e, se do sexo masculino, também com as militares;

Firmar declaração de não estar cumprindo e nem ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade por prática de improbidade administrativa, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal;

Apresentar declaração quanto ao exercício de outro(s) cargo(s), emprego(s) ou função(ões) pública(s) e sobre recebimento de proventos decorrentes de aposentadoria e pensão;

Apresentar declaração de bens e valores que constituam patrimônio;

Firmar termo de compromisso de sigilo e confidencialidade das informações;

Ser considerado apto no exame admissional, mediante apresentação de laudos, exames e declaração de saúde que forem por ele exigidos;

Apresentar diploma, devidamente registrado, de conclusão de Nível Médio, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação;

Não ter sido condenado à pena privativa de liberdade transitada em julgado ou qualquer outra condenação incompatível com a função pública;

Estar apto física e mentalmente para o exercício do cargo;

Possuir CNH, categoria “B”, válida, a ser apresentada na convocação para a admissão;

Entre outros requisitos que podem ser consultados em edital;

Inscrições PMCE

Os interessados em concorrer a uma das vagas do concurso público da PMCE devem realizar a inscrição no período de 24 de outubro de 2022 a 23 de novembro de 2022, diretamente pelo site do Idecan.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 180.

Candidatos doadores de sangue, que concluíram ou estudam em escola pública ou que seja insuficientes economicamente tem direito a isenção da taxa de inscrição.

Para tanto, o interessado deve acessar o site do Idecan e fazer a solicitação no período de 24 de outubro a 08 de novembro de 2022.

Etapas concurso PMCE

O concurso público da PMCE será composto pelas seguintes etapas:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; Exame de saúde, de caráter eliminatório; Avaliação psicológica, de caráter eliminatório; Avaliação de capacidade física, de caráter eliminatório; Investigação social, de caráter eliminatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 23 de janeiro de 2023.

Ao final das etapas, o candidato aprovado ainda deve participar do curso de formação para ingresso nas forças de segurança do estado.

Os aprovados serão admitidos na PMCE como alunos-soldados, e serão promovidos a soldado após concluírem o Curso de Formação na Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (AESP/CE).

Clique aqui para ler o edital da PMCE na íntegra e obter maiores informações sobre o concurso público.