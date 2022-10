Pneu de avião estoura e interdita pista do Aeroporto de Congonhas

Foto: Reprodução

A pista principal do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, foi interditada depois que o pneu de um avião estourou e a aeronave ficou à beira de um barranco, na tarde deste domingo (9). Com o problema, alguns voos foram atrasados.

Segundo informações divulgadas pela Infraero para o g1, a aeronave de pequeno porte fazia um pouso com cinco pessoas, sendo dois tripulantes e três passageiros, quando aconteceu a situação, por volta de 13h30. Ninguém ficou ferido.

O pneu do trem de pouso que estou ficava na parte de trás do avião. Ainda não se sabe o que teria provocado a explosão. Conforme a Infraero, a aeronave estava com a documentação regular.

No momento do acidente, todas as equipes técnicas foram acionadas e medidas foram tomadas para retirar a aeronave o mais rápido possível da pista, de acordo com a Infraero. A pista auxiliar do aeroporto está liberada para aviação executiva.

Com o atraso dos voos, o saguão do Aeroporto de Congonhas ficou lotado. Ainda não há um balanço do número de voos atrasados.

