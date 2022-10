Pocah sofre acidente de carro após motorista dormir no volante

Foto: Reprodução/ Ernna Cost/Instagram

A cantora Pocah deu um susto nos fãs ao revelar que sofreu um acidente de carro, juntamente com a equipe, na madrugada deste sábado (29).

A funkeira não deu detalhes do ocorrido, mas revelou que o momento aconteceu após um motorista dormir ao volante e ir para cima do carro em que ela estava com a equipe.

“Simplesmente o motorista do lado dormiu no volante e quase jogou a gente longe”, escreveu a ex-BBB nos stories do Instagram, onde apareceu visivelmente abalada.

Por meio do Twitter, ela continuou o desabafo. “Livramento de Deus logo cedo. Quem me protege, não dorme”, publicou.

Nos comentários do Tweet, os fãs se mostraram preocupados com Pocah. “Que livramento, Mami. Fica bem e mantém sua conexão com Deus, do jeitinho que você faz”, escreveu uma conta.

“Fui ver o story e tomei um susto. Graças a Deus que tá tudo bem, o livramento que minha bichinha teve”, comentou outra fã. “Muita gratidão a Deus pelo cuidado e a proteção dele com você”, comemorou mais um.

