poder pessoal é foco da vez

Foto: Reprodução

O tempo passou, já é quase ano novo! Penúltimo mês do ano, especialmente, o mês da copa em 2022, novembro chega regido pelo número 8 na numerologia, já que 1+1+2+0+2+2 = 8. De todos os números unitários, a maioria dos numerólogos associam o 8 ao dinheiro, riqueza, poder e influência. Contudo, a coluna Dom de Fluir de hoje, amplia esses significados e demonstra o que podemos esperar desse mês!

O 8, sobretudo, é o número do poder pessoal, que é um ponto fundamental para a manifestação do que queremos no plano físico. Na sociedade atual muito se fala sobre alcançar o sucesso profissional e material, porém, pouco é incentivado o autoconhecimento, “o conhece-te a si mesmo”, como diria o filósofo Sócrates. E esses pilares são a chave para a colocação em prática do poder pessoal, o grande símbolo do 8.

Pensamento estratégico e organização são essenciais!

Clareza mental, autoconfiança, organização e planejamento financeiro, na verdade, são os fatores regentes dessa energia. Não por acaso, o 8 acaba sendo o símbolo do equilíbrio e infinito uma vez que os seus valores são sobre fluxo, estratégia e balanceamento. É por isso que é importante se ancorar fortemente em seus valores pessoais este mês. Alguns questionamentos, como os que estão escritos abaixo, podem ajudar nessa tomada de consciência.

Qual é o propósito do seu trabalho?

Para quem você está trabalhando?

No que você acredita?

Quais os valores e energia você deseja disseminar através das suas ações?

Você se sente explorando ao máximo os seus potenciais?

Sente que a sua vida está alinhada?

No geral, a energia desse ciclo mensal favorece o progresso real na vida. No entanto, isso não acontecerá sem esforço. Esse número incentiva uma abordagem profissional e uma atitude estratégica. O povo brasileiro, naturalmente, tem muita fé, o que é importante para que vejamos a vida não somente de uma perspectiva material. Todavia, essa mesma crença demasiada no invisível, ou na espera de alguma interferência espiritual pode ser perigosa e deixar muita gente em estado de inércia para ir em busca do que se deseja. Por isso, é importante ter fé, emanar energias, mas também, ser organizado, arregaçar as mangas, se planejar e partir para a ação! Então, faça um plano e trabalhe o seu caminho através dele. Onde você quer estar, até o final dos próximos 30 dias?

Quais são os passos necessários para chegar lá?

Quando são seus prazos?

Quais recursos você precisa?

Deixe muito pouco ao acaso, e seu mês será um grande sucesso: o número 8 está do seu lado!

