Poliana rebate João Guilherme por críticas sobre apoio político do pai

Foto: Reprodução / Instagram

Poliana Rocha saiu em defesa de Leonardo e rebateu João Guilherme pelas críticas feitas sobre a posição política do cantor. O sertanejo confirmou apoio ao candidato presidenciável Jair Bolsonaro (PL). Gusttavo Lima também disse que deseja a reeleição do atual presidente.

A esposa do sertanejo e influenciadora digital não gostou nada dos comentários feitos pelo galã teen em seu perfil oficial no Twitter nesta segunda-feira (17). Em sua conta do Twitter, o ex-namorado de Larissa Manoela afirmou que a atitude do pai o “enoja” e que ele “joga no time errado”.

No Instagram ela escreveu que situações como essa a deixam chateada e pediu que o jovem de 20 anos respeite o genitor. “Como isso me chateia. A que ponto chegamos. João Guilherme, por favor, respeite seu pai e a sua escolha (livre arbítrio). Sempre te tratamos com muito amor, ele honrou suas obrigações de pai (pagou pensão até os seus 18 anos corretamente, viagens, e tudo que você precisou)”.

“Você sempre foi acolhido por nós com amor e carinho. Ele é um homem do bem, querido e amado, e não merece passar por isso. Repense suas atitudes! Uma relação de pai e filho deveria ser maior que qualquer coisa nesse mundo. Só quem não tem pai que sabe valorizar. Eu creio. Que pena”, completou ela.

Vale relembrar que João é fruto do relacionamento entre o cantor e da empresária Naira Ávila. João Guilherme tem 20 anos e é cantor e ator. O filho caçula de Leonardo tem 16,2 milhões de seguidores no Instagram.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.