Polícia Federal cumpre mandados contra fraudes no sistema ‘Meu INSS’ em Salvador

A Polícia Federal cumpre, na manhã desta sexta-feira (14), mandados de busca e apreensão contra fraudes no sistema “MEU INSS” do Ministério do Trabalho e da Previdência, aqui em Salvador. De acordo com informações da corporação, as investigações revelaram que os fraudadores tinham o acesso indevido dos dados constantes do sistema “Meu INSS” e liberavama as margem de consignação para ter acesso aos empréstimos.

O objetivo principal dos criminosos era fraudar os empréstimos consignados em nome dos titulares dos benefícios previdenciários.

O ‘Meu INSS’ é uma ferramenta criada para dar maior facilidade à vida do cidadão, podendo ser acessada pela internet do seu computador ou pelo seu próprio telefone celular (Android e IOS) com mais de 90 serviços oferecidos pelo INSS, sem sair de casa.

Os envolvidos poderão responder por diversos crimes, dentre eles integrar associação criminosa (art. 288 do CPB) e estelionato previdenciário (art. 171, §3º do CPB), com penas que, se somadas, podem chegar a mais de 8 (oito) anos de prisão.

