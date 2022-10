Polícia Militar é acionada por suspeita de bomba em ônibus

Policiais militares da 49ª CIPM foram acionados na manhã desta quarta-feira (12) após uma denúncia de uma suposta bomba no interior de um ônibus na Estação Mussurunga, na Avenida Luís Viana Filho.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) também foi chamada e se dirigiu ao local para averiguar o fato. A PM informou que a ocorrência está em andamento e não há informações ainda se o objeto é de fato um explosivo.

A denúncia foi feita pelo motorista do ônibus, que encontrou uma bolsa no fundo do veículo. Ele identificou que o objeto se assemelha com uma bomba e acionou a polícia.

