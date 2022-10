Polícia pede nova prisão de José Dumont por ‘representar risco’

Foto: Polícia Civil

A Delegacia da Criança e do Adolescente (DCVA) interpelou um novo pedido de prisão para o ator José Dumont, que teve relaxamento da prisão e está fora da cadeia. As informações são do ..

A publicação teve acesso ao documento com o pedido da DCVA que será avaliado pela 33ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sem prazo estipulado para aprovação ou negação do pedido.

A Polícia Civil alega a existência de elementos que “provam que o intérprete estuprou uma criança de 12 anos e que representa risco à sociedade se ficar solto”.

A defesa de José Dumont já foi notificada e irá se apresentar a favor do cliente. Ainda de acordo com a publicação, a Polícia Civil diz que “existe risco à sociedade, em especial às crianças e adolescentes”, com a soltura do ator.

O pedido é baseado no depoimento da mãe do menino de 12 anos, o qual José Dumont é suspeito de ter abusado. “Só quero justiça. Quero ele preso, porque o meu filho e outras crianças correm risco”, disse ela no depoimento.

